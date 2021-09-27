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Tribün nasıl yazılır? TDK'ya göre tribün kelimesinin doğru yazımı...

#Nasıl Yazılır#TDK#Tribün
Tribün nasıl yazılır TDKya göre tribün kelimesinin doğru yazımı...

Yazım hatası çok fazla yapılan kelimelerden biri olarak tribün sözcüğünün öne çıktığını söylemek mümkün. Özellikle ilk başta sessiz harflerin bir araya gelmesiyle sesli harfler üzerinden de kafa karışıklığı yaşanıyor. Peki, tribün nasıl yazılır? TDK'ya göre Tribün kelimesinin doğru yazımı hakkında detayları derledik.

 

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Hem sesli hem de sessiz harf üzerinden yazım hatası yapılan sözcükler içerisinde türbin kelimesi yer almaktadır. Böylece birçok farklı şekilde yazım hatası ile okuma hatası gerçekleştiğini söylemek mümkün.

Tribün Nasıl Yazılır?

Bu sözcüğün doğru şekilde ele alınış biçimi, ‘Tribün’ olarak öne çıkıyor. Kapalı spor salonunu ya da stadyum gibi alanlarda oturmak için yapılmış olan yerler tribün olarak bilinmektedir. Yukarıda verilen şekilde ele alınabilir ve yazım hatası ile okuma hatası olmadan kullanılabilir.

TDK'ya Göre Tribün Kelimesinin Doğru Yazımı

 Bu kelime üzerinden Türk Dil Kurumu belli bir doğru yazım ve okuma şekli sunuyor.

 Tribün (Doğru)

 Tiribün (Yanlış)

 Trübün (Yanlış)

 Bu şekilde yukarıda verilen yanlış ve doğru yazımları üzerinden aradaki farkı ayırt etmek mümkün. Aynı zamanda okuma hatası da bu şekilde giderilebilir.

 

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