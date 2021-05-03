Trianon Antlaşması Nedir? Trianon Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Trianon ya da Triyanon diye de söylenen bu antlaşma bir barış antlaşmasıdır. Macaristan'ın " Sevr"i olarak da anılan bu antlaşma Macaristan ile İtilaf devletleri arasında imzalanmıştır.

Trianon Antlaşması Nedir?

Birinci Dünya Savaşından sonra mağlup kabul edilen Macaristan ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan ve ağır şartları bulunan " Barış Antlaşması" dır. Macaristan bu Trianon Antlaşması ile topraklarının 2/3' ünü kaybetmiştir. Bu ağır şartları nedeniyle Macaristan'ın " Sevr"i diye de anılır.

Trianon Antlaşması Kimler Arasında İmzalanmıştır?

Trianon Antlaşması 1. Dünya Savaşının mağlup devletlerinden kabul edilen Macaristan ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır. Müttefikler savaştan sonra Macaristan'a barış şartlarını sunmakta oldukça gecikmişlerdir. Sebebi de Macaristan' da ilk zamanlarda var Bela Kun liderliğindeki komünist rejimin varlığı idi. Daha sonra ılımlı iktidarlar iş başına gelmişti. Ayrıca diğer sebep de 1919 yıllarında Romanya'nın Budapeşte'yi işgal döneminde yaşanan siyasi çalkantılardı. Nihayet müttefikler yeni bir hükumeti tanıdılar ve 16 Ocak 1920 tarihinde antlaşmanın bir ön metni Macar delegesine verildi.

Trianon Antlaşması Tarih Ve Özeti

Triyanon Antlaşması 04.06.1920 tarihinde imzalanmış ve 31 Temmuz 1920 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Bir Barış Antlaşması olan bu antlaşma Macaristan' a çok ağır şartlar dayatmakta idi. Macaristan'da büyük tepki ile karşılanan bu antlaşmaya göre Macaristan topraklarının üçte ikisini kaybetti. Ordusu da nerede ise silahsızlandırıldı. Ordusunun asker sayısı sınırlandırıldı. Sadece hafif silahlı bir orduya izin verildi.

Trianon Antlaşması Maddeleri

Mağlup sayılan Macaristan ile İtilaf devletleri arasında imzalanan Trianon Antlaşmasının çok ağır maddeleri şunlardır:

l Slovakya, Ruthenia' nın Karpat dağları alt kısmı (bugünkü Ukrayna'nın bir ilidir )kalan Pressburg ve bazı küçük yerler Çekoslovakya yani Çekya'ya verildi.

l Batı Macaristan Avusturya' ya verildi. ( Sopron dışındaki Burgenland'ın büyük bir kısmı)

l Hırvatistan, Slovenya, Voyvodina ve Banat'ın bir kısmı Yugoslavya' ya ( o tarihte Sırp- Hırvat- Sloven Krallığı idi ) verildi.

l Banat'ın büyük kısmı ve Transilvanya Romanya' ya verildi.

l Flume bölgesi İtalya' ya verildi.

l Slovakya' nın kuzeyindeki birkaç köy Polonya' ya verildi.

l Milletler Cemiyeti' nin sözleşmesi, bu antlaşmaya dahil edildi.

l Macaristan ordusu iyice pasifize edildi. Ordunun asker sayısı 35.000 kişi olarak sınırlandırıldı. Hafif silahlı bu ordu sadece iç güvenlik ve sınır güvenliğinden sorumlu olacaktı.

l Macaristan'ın ödeyeceği ağır savaş tazminatlarının ise daha sonra belirlenmesi kararlaştırıldı.

Trianon Antlaşması Önemi

Trianon Antlaşması bugün hala geçerli olan ve Macaristan' ın bugünkü sınırlarını saptamış olan bir barış antlaşmasıdır. Trianon Antlaşmasını hala Macar halkı ülkelerinin başına gelmiş " en büyük felaket "olarak kabul etmektedir. I. Dünya Savaşı sonunda Savaşı neticesinde mağlup Devletlerden sayılan Macaristan bu Antlaşma ile her anlamda büyük kayıplar yaşadı. Ordusu nerede ise lağvedildi. Bugünkü sınırlarına çekilmeye zorlandı. Ağır savaş tazminatları ödemek zorunda bırakıldı

Trianon Antlaşması Sonuçları

Macar halkı hala üzüntü ile Trianon Antlaşması' nın yıldönümlerini anmaktadır. Triyanon Antlaşması imzalandığı dönemde de halkta büyük infial yaratmıştır. Bu antlaşma ile tarihi " Macar Krallığı" bölünmüştür. Şimdiki Macaristan Devleti, topraklarının 2/3' ünü kaybetmiştir. Macaristan'ın denizlerle bağlantısı kesilmiştir. Macaristan Avrupa'nın ortasında adeta " hapsedilmiştir". Macaristan'ın etrafı ise tarihsel mücadele içinde olduğu eski rakipleriyle adeta çevrelenmiştir.