Travmatoloji nedir ve neyi inceler? Travmatoloji bilimi hakkında kısaca bilgiler

Travmatoloji, kas ve iskelet sistemini ile ilgili hastalıklar ile ilgilenen tıpta uzmanlık alanıdır. Travmatoloji bölümünde hastalara yönelik medikal ve cerrahi tedaviler de bilimsel yöntemler ile uygulanır.

Travmatoloji Nedir ve Neyi İnceler?

İnsanlardaki kas ve iskelet sistemi hastalıkları ile ilgilenen Travmatoloji bölümünde hastalara yönelik tedaviler uygulanır. Özellikle kas ağrısı ve ya kemik ağrısı çeken kişiler bu ağrıların tanısının konulması ve tedavisinin yapılması için travmatoloji bölümüne giderler.

Travmatoloji bölümünde yer alan uzman hekimler tarafından son teknoloji cihazlar kullanılarak hastalık tespit edilir. Özellikle kas ve iskelet rahatsızlıklarını meydana getiren durumlar da olabilir. Genellikle kaza ve yaralanmalar sonucunda vücutta çeşitli yaralanmalar olabilir. Travmatoloji bölümünde de tüm bu yaralanmalar sonucu ortaya çıkan durumlara cerrahi müdahaleler yapılır.

Travmatoloji Bilimi Hakkında Kısaca Bilgiler

Hastanelerde yer alan Ortopedi ve Travmatoloji bölümü genellikle birlikte çalışır. Özellikle insanlardaki kollar, bacaklar, omurga ve leğen kemiği gibi bölgelerde oluşan hasarlarda ciddi bir tedavi süreci gerekebilir. Bu nedenle travmatoloji, ortopedi, rehabilitasyon ve fizik tedavi gibi bölümler ile işbirliği de olabilir. Hastaların genel durumuna göre hastalıklara doğru tanı konularak uygun tedavi yöntemi belirlenmeli.

Travmatoloji kas ve iskelet sisteminde meydana gelen sorunlara çözüm arar. Özellikle de doğumsal ya da kaza, yaralanma gibi sorunların ardından ortaya çıkan durumlar kontrol altına alınmalıdır. Travmatoloji bölümü diğer alanlar ile birlikte çalışarak bu hastalıklara çözüm bulunabilir. Doğru tanının konulmasının ardından doğru tedaviye geçilir.

Travmatoloji alanında pek çok hastalığa bakılır. Özellikle doğumsal kalça çıkıkları ve bacaklardaki eşitsizlikler ile menisküs yaralanmaları için travmatoloji bölümüne gidilir. Ayrıca travmatoloji alanı; sinir sıkışmaları, tetik parmak, topuk dikeni, kıkırdak yaralanmaları ve burkulmalar gibi alanlara bakar.

Kemik iltihabı yaşayan kişiler de mutlaka travmatoloji bölümüne gitmeliler. Aynı zamanda çeşitli romatizmalar ile vücutta yaşanan fıtıklar için de travmatoloji bölümüne gidilebilir. Vücutta yaşanan ani travmalar sonucu oluşan yaralanmalar nedeni ile Travmatoloji bölümüne gidilmelidir. Bu bölüm ile birlikte gereken tedavi yöntemleri de doğru şekilde uygulanmalıdır.

Travmatoloji genellikle ortopedi alanı ile birlikte anılmaktadır. Bunun yanı sıra çeşitli travmalar sonucunda oluşan durumlarda acil tedavi için Travmatoloji bölümüne gidilir. Travmatoloji çeşitli yaralar, kırıklar, yanıklar ve travmatik lezyonlar ile ilgilenen bir tıp dalı olarak bilinir. Aynı zamanda hasarlı ve yaralanmalı olayların ardından kemik ve eklemlerin eski haline gelmesi için travmatoloji bölümüne gidilir. Bu bölümde vücutta meydana gelen hasarlara yönelik tedaviler geliştirilir.

Vücutta meydana gelen tüm kırık ve çıkıklar ise travmatoloji bölümü tarafından incelenir. Hastalıklara yönelik gerekli incelemelerin ardından doğru bir tanının konulması beklenir. Hemen sonrasında ise bu tanıya uygun olarak gerek medikal gerekse cerrahi müdahale hastaya uygulanır.

Vücutta travma yaşatan en önemli bölümlerden bir tanesi de el bölgesidir. El bölgesinde meydana gelen travmalar ciddi bir tedavi gerektirir. Bu bölgedeki travmalar sonucu yaşanan yaralanmalarda el koordinasyonu ve hassas el hareketleri gerekebilir. Aynı zamanda bu noktada mikroskobik sinir ve tendon tamirleri de yapılır.

Uzman doktorlar ve son teknoloji cihazlar ile birlikte bu tür yaralanmaların tedavisi de yapılır. Ayrıca ayak bilek, omuz cerrahisi gibi pek çok alanda yaşanan zedelenmelerde doğru tedavi yöntemlerinin uygulanmasına dikkat edilmelidir. Travmatoloji bazı hastalıklarda diğer alanlardan ile birlikte çalışır. Özellikle yaralanmaların ardından ortopedi ve fizik tedavi gibi bölümler ile koordineli çalışılır.