Traverten Nedir, Neyden Oluşur? Traverten Nerelerde Kullanılır?

Traverten, mağara boşluklarına dolmuş olan kalsiyum bikarbonat maddesinin çökmesi sonucunda meydana gelen bir taş olarak tanımlanabilir.

Traverten Nedir ve Traverten Neyden Oluşur?

Travertenler, en güzel örneklerinin Pamukkale'de görüldüğü ve pek çok kişi tarafından da rağbet gördüğü bilinen bir yapıdır. Doğal görünümünden dolayı hijyen açısından güvenilir, anti bakteriyel ve sağlıklıdır. Doğal bir yapı olduğu için oluşum sürecinde yaşamış oldukları değişimlere göre farklı desenlere ve farklı renklere sahiptir.

Yapı malzemesi olarak ise en çok tercih edilen çeşidi kırmızı olarak bilinir. Bu doğal yapının meydana gelişi, kalsiyum bikarbonat mineralinin boşluklara dolmuş olması ya da yeryüzüne çıkması sonucu çökmesinden meydana gelir. Kimyasal tortul yaş çeşitlerine giren bu yapı, pek çok yerde, iş yeri, ev, tarihi yapıt gibi yerlerde sık sık kullanılmaktadır.

Traverten çökelme durumuna girdiği için doğal boşluklarda da meydana gelir. Bu çökelmenin hızı ise travertenin fiziksel özelliği içinde etkili olacaktır. Eğer yavaş olursa dayanıklı ve sert olur, hızlı olursa da sünger gibi gözenek barındıran ve yumuşak bir yapıya sahip olan travertenler meydana gelir.

Traverten Nerelerde Kullanılır?

Travertenlerin kullanım alanları denildiğinde ise akla pek çok yer gelir. Doğal bir yapı olmasından dolayı dekorasyon içeren tüm alanlarda kullanıma açık bir yapıdır. Rahat bir şekilde kullanılan ve kullanıldığı yerde salaş görünüme sahip olan, ortama renk ve canlılık katan bir yapı olarak kullanılır. Bu doğal bir taş olduğundan dolayı bulunduğu ya da kullanıldığı yerlerde herhangi bir sağlık sorununa sebebiyet vermez. Bu açıdan da güvenilir bir taştır.

Suya ya da donma gibi olaylara maruz kalmaması gerekir çünkü deformasyonlar meydana gelecektir. Bu sebepten dolayı bu tür yaşanabilecek olayların önüne geçmek gerekir. İç baca, merdivenin girişi, ev ya da ofis gibi yerlerin iç mekanları, zeminler, şömine yapımı gibi alanlarda kullanımı serbest olan bir taştır. Genellikle iç mekan ya da yağmur görmeyen yerlerde tercihi fazla olmaktadır. Dış mekan düşünüldüğü durumda ise su geçirmez şekilde yüzey uygulaması yapılabilir. Donma riski olmaz ve dış mekanlarda da bu şekilde rahatlıkla kullanılır.

Traverten Taşı Özellikleri Nelerdir?

Traverten taşının bazı özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Tortul yani sedimanter olan bir taş türüdür.

Hava kabarcıklarından, hayvan kalıntısından ya da içinde yer alan nebat yapısının zaman içerisinde çürümesinden ortaya çıkar.

Renkleri genel olarak pembe, gri, sarı, bej ya da beyazdır.

Dekoratif yerlerde kullanılabilecek yapıdadır.

Ocaktan çıktığı an yumuşak bir hal alır ve kolay işlenir hale gelirler.

Hava ile temas halinde olduktan sonra sahip olduğu nemi kaybeder ve sertleşirler.

Gözenekli bir yapıda oldukları için değişken durumlara sahiplerdir.

Oluşum süreçleri çok fazla uzun zaman almadığından dolayı dayanıklılığı diğer taş çeşitlerine nazaran daha azdır.

İçine suyu rahat bir şekilde alabilme ve emme özelliğine sahiptir.

Gece ve gündüz arasında sıcaklık farkının çok fazla olduğu yerlerde bozulmaları kolay olmaktadır.