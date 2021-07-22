Travers Nedir, Ne İşe Yarar? Otomobillerde Travers Neden Arızalanır?

Travers, farklı parçaları bir arada tutabilme özelliği olması ise, bu parçanın çok sağlam bir malzemeden yapılmış olmasından kaynaklanır.

Travers Nedir?

Travers, otomobillerle ilgili kullanılan özel terimler arasında yer alır. Bunlardan birisi de traverstir. Traversin Türkçe ismi, motor alt beşiği olarak bilinir. Bu parça otomobillerde ön ve arkada olmak üzere iki farklı parçadan oluşur ve bu parçanın uçları otomobilin şaselerine bağlanır.

Travers, otomobillerde yer alan bir parça olmasının yanında benzer bir işlevi bulunan, trenlerde ve başka araç modellerinin de çalışır ve ray sistemlerinde traversler yer alır.

Travers Ne İşe Yarar?

Travers, araçların temel yapı taşları arasında yer alır. Bu parçalar aracın olmazsa olmaz parçalarıdır. Bu traversler, araçta yer alan ön takım parçaları adı verilen parçaları sabitleyen bir görev, bulunur. Bu parça aynı zamanda farklı çeşitlerdeki malzemeleri bir arada tutabilme özelliğine sahiptir. Bu özelliğini ise, çok sağlam olan malzemelerden meydana gelmesinden alır.

Aracın altında yer alan şanzıman takozlarını da birbirine sabitleyen bir göreve sahiptir. Farklı parçaları bir arada tutabilme özelliği olan traversler, bu görevi parçanın çok sağlam malzemeden yapılmış olması sonucunda gerçekleştirebilir.

Otomobilin alt tarafında bulunan parçaların sabit olması, araç kullanırken sistemin sıkıntısız bir şekilde çalışmasını sağlar. Travers, diğer parçaların kendisi üzerine monte edilmesinden sonra şasi üzerine monte edilir. Otomobillerde bulunan travers yani beşik konusu traversin araç için aldığı sorumluluk ile açıklanabilir.

Otomobillerde Travers Neden Arızalanır?

Traversler, çok sağlam bir malzemeden yapıldığı için travers kolay kolay arıza vermez. Aracının bakımlarını düzenli yaptıran, aksatmayan ve dikkatli otomobil kullanan biri traversle ilgili ciddi bir sıkıntı kolay kolay yaşamaz. Aynı zamanda farklı pek çok nedenle travers arızaları meydana gelebilir.

Bu parçanın tamir edilmesi ya da zamanla değişmesi gerekir. Fakat otomobillerde kolay kolay travers değişimi yapılmaz. Otomobillerde traversin ne anlama geldiğinin ve ne işe yaradığının bilinmesi gerekir. Bu sayede meydana gelebilecek arızalar rahatlıkla fark edilebilir. Traversin tamirinin gerekli olduğu arızaları ise;

Çok uzun bir süre kullanılmış olan araçların bazı parçalarında zamanla eskime ve yıpranma olabilir. Traverslerde de oksitlenme sonucunda bazı yıpranmalar meydana gelebilir.

Alınan çok ağır darbelerde ya da trafik kazalarında traverste bükülme, eğilme gibi durumlar meydana gelebilir.

En çok görülen bir diğer travers arızası ise, travers parçaları arasında yer alan burçlarda meydana gelen boşluk, esneklik gibi arızalardır. Travers burçları ile ilgili olarak en çok görülen arıza ise, burçların kopmasıdır.

Otomobillerde Travers Arızaları Nasıl Anlaşılır?

Otomobil kullanıcılarının araçlarını kullanırken ortaya çıkabilecek olan arızalara dikkatli olması gerekir. Aracın sesini ara sıra dinlemek ve gözlemlemek ortaya çıkabilecek arızalara karşı tetik olunması gerekir. Araçlarda travers ve bu parça ile ilgili arızaların nasıl ortaya çıktığının bilinmesi araç sahibinin aracını daha doğru bir şekilde takip etmesini sağlar.

Travers arızalarının en önemli belirtisi aracı dinleyerek bulabileceğiniz arızalardır. Aracın travers parçaları olan burçlarda ya da traversin kendinde ortaya çıkan esneme ve yıpranma aracın kullanımı sırasında ses çıkmasına neden olur. Dikkatli kullanıcılar sesi fark ederek kısa süre içinde arızayı fark edebilir.