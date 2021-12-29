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Trapez ne demek, ne anlama gelir? Trapez kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Trapez#Trapez Ne Demek
Trapez ne demek, ne anlama gelir Trapez kelimesinin TDK sözlük anlamı

 Türkçeye Fransızcadan geçen birçok kelime bulunmaktadır. Kelimeler başka dillerden girdiği için kelimelerin anlamları tam olarak bilinmemektedir. Trapez kelimesi de dilimize Fransızcadan geçmiştir. Trapez kelimesinin anlamı bilinmediği için insanlar trapez kelimesinin ne anlama geldiğini merak etmektedir. Trapez ne demek? Trapez kelimesi hangi alanlarda kullanılmaktadır. Trapez kelimesinin TDK sözlüğündeki karşılığı nedir tüm detayları ile derledik.

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Trapez kelimesi ipten oluşan bir jimnastik aracına denmektedir.

 Trapez Ne Demek?

 Trapez kelimesinin kullanıldığı farklı yerler bulunmaktadır. Trapez kelimesi Türkçeye Fransızca dilinden geçmiş bir kelimedir. Trapez kelimesinin anlamı Alt uçlarına bir çubuk bağlanmış ipten yapılmış salıncağa benzer bir jimnastik aracı olarak bilinmektedir.

 Trapez kelimesi kas grubu içinde kullanılmaktadır. Trapez kası olarak bilinen kas boynun yanında ve omzun üstünde yer alan kaslara trapez kası denmektedir. Trapez kelimesi sac içinde kullanılmaktadır. Oldukça yaygın olan trapez sac alüminyumdan yapılmış genel olarak oluklu levha olarak bilinmektedir. Trapez kelimesi vida içinde kullanılmaktadır. Trapez kelimesi trapez vida içinde kullanılan bir kelimedir.

 Trapez TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Trapez kelimesi TDK sözlüğüne göre Fransızca trapeze kelimesinden dilimize geçmiştir. Trapez kelimesi TDK sözlüğünde aratıldığında iki karşılığı bulunmaktadır. Trapez kelimesinin TDK sözlüğündeki ilk karşılığı alt uçlarına bir çubuk bağlanmış bulunan iki düşey ipten yapılmış salıncağa benzer bir jimnastik aracı olarak verilmiştir. Trapez kelimesinin TDK sözlüğündeki ikinci anlamı Trapezci olarak verilmiştir.

 

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