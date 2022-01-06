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Trapez kası nedir ve nasıl yapılır? Trapezius kası geliştirme hareketleri ve egzersizleri

#Trapez Kası Nedir Ve Nasıl Yapılır?#Geliştirme#Antreman
Trapez kası nedir ve nasıl yapılır Trapezius kası geliştirme hareketleri ve egzersizleri

Trapez kas yapısı, sırt bölgesinde yer alan en görünen kaslardan biridir. Trapez kası üç bölüme ayrılmaktadır. Bunlar üst, orta ve alt olarak bilinmektedir. Bununla beraber trapez kası kürek kemiği ve baş, boyun hareketlerinden sorumludur. Sizler için trapez kası nedir, nasıl yapılır ve geliştirme hareketleri hakkında bulunan bütün bilgileri detaylı bir şekilde derledik.

 

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Trapez kası omuzların rahat bir şekilde hareket etmesine yardımcı olan bir kas türüdür. Özellikle vücudunu geliştirmek isteyen kişilerin egzersiz sırasında en az çalıştırılması gereken kas türlerinden biridir.

Trapez Kası Nedir ve Nasıl Yapılır?

Trapez kası sırt bölgesinde duran kaslardan biridir. Boyun ve omuz hareketlerine yardımcı olan trapez kası üç ayrı bölüme sahiptir. Kürek kemiği, boyun ve baş hareketlerine de destek sağlayan trapez kası spor ile birlikte geliştirilebilecek yüzeysel bir kas türüdür. Trapez kaslarının gelişmesi için omuz ve sırt bölümünde yer alan kasların daha iyi çalıştırılması gerekmektedir. Özellikle kasın gelişmesi için aktif olarak bu kası hareket ettirecek egzersizlerin yapılması gerekmektedir. Trapez kası için sıklıkla ağırlık çalışmaları yapılmaktadır.

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Belirli aletler ile kısa süre içerisinde trapez kası geliştirilebilir. Kişiler ağırlık çalışmaları sırasında ek ağırlık kullanabilirler veya vücut ağırlıkları ile çalışabilirler. Trapez kası için pazu, arka kol ve trapez hareketlerinin yapılması gerekmektedir. Trapez kaslarını geliştirmek için kişilerin haftada iki kez egzersiz uygulaması gerekmektedir. Kas gelişimi arttıkça egzersiz günlerini kişiler yükseltebilir.

Trapezius Kası Geliştirme Hareketleri ve Egzersizleri

Trapez kası geliştirme öncelikle omuzla başlamaktadır. En klasik olarak tercih edilen yöntemlerden biri omuz silkme yöntemidir. Genellikle dumbell ile bu hareket kolay bir şekilde yapılabilir. El içerisine dumbell alınır, kişi dimdik bir şekilde durur sonrasında ise bilekler sabit bir hale getirilir ve omuz silkelenmeye başlar. Diğer bir yapılabilecek hareket ise yüze çekiş egzersizidir. Bu genelde orta trapez için tercih edilen bir harekettir. Bunun için kişilerin kablolu alet kullanması gerekmektedir. Kablolu hareketler sayesinde bu egzersiz daha rahat yapılır. Bunda kablo el ile sağlamca tutulur sonrasında ise kollar, göğüs hizasında hizalanır.

Kişi ağırlıkları kollar ile beraber yüz hizasında çekmeye başlar. Bu egzersiz sırasında kişinin vücudunun dik durması son derece önemlidir. Diğer yapılan egzersiz hareketi ise dikey geçiş harekettir. Bu trapez kasını çalıştırmak için en çok tercih edilen egzersiz türleri arasındadır. Bu hareket baş ile yapılır. Hareket yapılırken kişi dimdik ayakta durmaktadır. Dambıl göğüs bölgesinde durur ve çekilir. Kişiler bileklerini sabitleyerek bu hareketi yapabilirler. Trapez kasının iyi çalışması için kişilerin az güç uygulamaları gerekmektedir. Mutlaka bu egzersizler sırasında kişilerin ısınması gerekmektedir. Eğer kişiler ağır bir ağrı yaşarlarsa, direkt olarak egzersizi bırakmaları gerekmektedir.

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Trapez Kası Geliştirme Egzersizi Yaparken Bilinmesi Gerekenler

Trapez kaslarının gelişmesi için kişilerin mutlaka hafif ağırlıklar kaldırılması gerekmektedir. Egzersiz yapmayan kişiler bar ile egzersiz yapmaya başlayabilirler. Deadlift özellikle sık egzersiz yapmayan kişiler için daha uygundur. Ancak profesyonel anlamda bu işi yapan kişiler için powerlifting daha uygun bir egzersiz türüdür.

Powerlifting kasların daha hızlı bir şekilde görünmesine yardımcı olmaktadır. Kişiler haftada iki olarak bu egzersize başlayabilirler. Gelişimin ilerlemesi ile beraber egzersiz süresi haftada altıya kadar çıkabilir ancak mutlaka haftada bir gün kişilerin dinlenmesi gerekmektedir. Trapez kası kişilerin kol ve göğüs bölgesini de etkiler. Kişiler trapez kaslarını daha belirgin bir hale getirmek adına düzenli olarak omuz ve sırt çalışabilirler.

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Kişiler günlük egzersizlerinden sonra trapez kas egzersizlerini yapabilirler. Trapez kasları oldukça yüzeyde bulunan kas türleri içerisindedir. Düzenli çalıştırılması durumunda hacim olarak, mevcut varlığından daha büyük bir hale gelebilirler. Özellikle vücut şeklini daha iyi gösteren bu kaslar, vücut gelişimini yükseltmek isteyen kişilerin rahatlıkla çalıştırabileceği kaslardan biridir.

 

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#Trapez Kası Nedir Ve Nasıl Yapılır?#Geliştirme#Antreman

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