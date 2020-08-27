Trap ne demek? Trap nedir? Trap müzik hakkında bilgiler

Trap müzik; trance, tekno, rap gibi değişik müzik türlerinden ilham alınarak hazırlanan bir türdür. Bu müzik çeşitlerinden aldığı unsurları karıştırıp, kendine ait farklı bir türü ortaya koyuyor. Hip- hop müziklerinde olduğu üzere, bu türde de sözler hızlı ve ezgisiz olarak okunmaktadır.

Trap Ne Demek?

Bu müzik tarzı, 1990 senelerinin başında Amerika'nın güney bölgesinde ortaya çıkmıştır. Genellikle agresif söz ve sesler ile yazılan, okunan bir müzik tarzı olarak tanımlanabilir.

Trap müzik, diğer müzik türlerine göre farklılığını ortaya koyan bir müzik tarzıdır. Rap müziğin vazgeçilmezi olarak bilinen şiirsel söz nitelikleri, bu türde pek önemli olmamaktadır. Trap müzikte sözler, ritim ile uyuşmalı, şarkının mesajı direkt olarak belirtmesi çok daha fazla önem taşımaktadır

Trap müziğinin başka müzik çeşitlerinden en önemli farkı; auto-tune'dir. Şarkı söyleyen kişinin sesini otomatik şekilde düzenleyen bu sistem sayesinde, altyapı ile vokal bir araya getirilmektedir. Bu durum ise müziğin tek parça olmasına imkan tanımaktadır. Bu tarzın ise bu türün daha kolay dinlenmesine olanak sağlamaktadır.

Klasik rap müziğinde beatbox ve davullar kullanılmaktadır. Trap müzikte ise yoğun bass ve snythesizer kullanılmaktadır. Bu vaziyetin ise, trap müziğin daha farklı olmasına yardımcı oluyor. Bununla beraber trap müzik elektronik bir tona sahip oluyor. Trap müziğinin farklarından birisinin de bu olduğunu belirtmek doğru olacaktır.