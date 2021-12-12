Transmisyon nedir, ne işe yarar? Transmisyon sisteminin görevleri nelerdir?

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Transmisyon kelimesi özellikle araç kullanan kişiler tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu kelimeyi en çok araçların teknik özelliklerini inceleyen kişiler kullanmaktadır. Transmisyon kelimesi anlam bakımından farklı alandalar da kullanıma uygun olabiliyor. Transmisyon kelimesinin genel anlamı vites kutusu demektir. Otomobillerde dişlilerin içinde yer aldığı yuvaya transmisyon deniyor.

Transmisyon Nedir?

Transmisyon kelimesinin en genel anlamı vites kutusu olarak biliniyor. Vites kutusu otomobillerde dişlilerin içinde yer aldığı yuva veya alan alarak biliniyor. Otomobilleri teknik açıdan inceleyen kişiler bu kelimeyi sık sık kullanmaktadır. Transmisyon ayrıca baskı balata yoluyla motordan almış olduğu hareketi istenilen tork değerinde şaft ya da diferansiyele ileten aktarma organı olarak da anlamlandırılabiliyor. Bunun yanı sıra Transmisyon kelimesi biyoloji alanında bulaşıcı bir hastalığın bir organdan başka bir organa ya da bir kişiden başka bir kişiye geçişi anlamına da gelmektedir.

Transmisyon Ne İşe Yarar?

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Transmisyon kelimesi vites kutusu olarak adlandırılmaktadır. Aynı zamanda şanzıman olarak da anlamlandırılabiliyor. Transmisyon bir aktarma organı olarak biliniyor. Biyoloji terimi olarak bulaşıcı bir hastalığın etkin bir kişiden başka bir kişiye geçişi ya da bir organdan başka bir organa geçişi olarak ifade ediliyor. Bunun yanı sıra Transmisyon taşıtlarda dişlilerin yer aldığı yuvaya verilen isimdir. Vites kutusu olarak da karşımıza çıkmaktadır. Transmisyon motorlu araçlarda hız değiştirmek için kullanılan dişliler topluluğu ve dişlilerin yer aldığı yuva olarak belirtiliyor.

Transmisyon Sisteminin Görevleri Nelerdir?

Transmisyon motorlu araçlarda dişlilerin yer aldığı yuvaya verilen isimdir. Ayrıca bu kelime biyoloji alanında da bulaşıcı bir hastalığın geçişini temsil eder. Hastalığın bir kişiden başka bir kişiye geçişi ya da bir organdan başka bir organa geçişi anlamına gelir. Transmisyon sisteminin motorlu taşıtlardaki görevi, duran aracın hareket haline geçişini sağlamak, dönme hızı ve tork dönüşünü sağlamaktır. Bunların yanı sıra, dönüşlerde tekerleklerin hız faktörünü ayarlamak, ileriye ve geriye doğru olan hareketi sağlamaktır.