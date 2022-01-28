Tramvay nasıl yazılır? Tramvay kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Genelde Türkçede yabancı kelimeler üzerinden hatalar çok sık yapılmaktadır. Bu hatalar yazın üzerinden başlamakla beraber okunuş üzerinden de devam eder. Özellikli günlük hayatın önemli ulaşım araçları içerisinde yer alan tramvay, kelime bazında çok sık hata yapılan sözcüklerdendir.

Tramvay Nasıl Yazılır?

Özellikle büyük şehirlerde bir ulaşım aracı olarak tramvay şehir içinde kullanılır. Aynı zamanda gerektiği yerlerde hem okunuşu hem de yazımı kapsamında değerlendirilir. Ancak çok fazla hata yapılan kelimeler içerisinde geldiğini de ifade etmek gerekir. Bu doğrultuda Türkçe üzerinden doğru yazılışı, ‘Tramvay’ şeklinde öne çıkmaktadır. Bu yazımı ile beraber aynı zamanda okunuşu üzerinden de hata giderilebilir.

Tramvay Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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Türk Dil Kurumu açısından bu kelimenin doğru şekilde ele alınışı, ‘Tramvay’ olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda yazım hatası kapsamında yanlış olarak, ‘Tranway’ biçiminde kullanıldığını söylemek mümkün. Bu yazım hatası neden kurtulmak suretiyle günlük yaşamda farklı yerlerde amaca göre değerlendirilebilir.

‘’Bugün Tramvay ile gidelim.’’

Görüldüğü üzere yukarıdaki cümlede olduğu gibi aynı anlamı ile beraber başka cümlelerde kullanmak mümkün. Tabii amaca göre tek başına da doğru yazımı üzerinden kullanılabilir.