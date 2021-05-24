Trampa nedir ve nasıl yapılır? Trampa sözleşmesi özellikleri

Trampa kelimesi kulağa yabancı gelen fakat bir o kadar da sıklıkla duyulan kelimelerden biridir. Trampa kelimesinin yerine Türkçe karşılığı olarak takas kelimesi kullanılabilir. Aslında trampa sözcüğü takas yapmak anlamına gelir.

Trampa Nedir ve Nasıl Yapılır?

Trampa bir malın, farklı kimseye ait olan başka bir mal ile değiştirilmesi işlemidir ve bu işleme kısaca takas denilir. Tapu Müdürlüklerinde yapılan takas işlemine trampa denilir. Trampanın yapılabilmesi malların aynı değere sahip olmalarını gerektirmez. Aynı değerde olmayan iki mal da kişilerin anlaşması sonucu takas edilebilir.

Karşılıklı olarak yapılacak olan bu trampa için malların değerlerinin eşit olup olmadığı yönünde değerlendirmeler ve kontroller yapılmaksızın yalnızca satıcı ve alıcı arasında anlaşma yapılmış olması yeterlidir.

Trampa işlemi hukuk alanında Borçlar Kanunu gereklerine göre yapılır. Tapuda trampa masrafı adı altında ödenecek olan bedel, karşılıklı şekilde tapu harcı ödemekle yapılır. Gerekirse satıcı ve alıcı arasında Trampa Sözleşmesi düzenlenerek bu işlemler yazıl hale getirilebilir. Tapuda trampa işlemi için bazı belgeler gereklidir. Bu belgelerin tamamlanması ve karşılıklı anlaşmanın ardından onaylanan trampa işlemi ile tüm gereklilikler yerine getirilir.

Trampa Sözleşmesi Özellikleri

Trampa sözleşmesi iki tarafında karşılıklı olarak dahil edildiği bir sözleşmedir. Trampa sözleşmesi ile birlikte iki tarafa da borç yüklenir. Her iki taraf da asli edim yükümlülüğüne tabi olur. Her iki taraf için bu borçlar paradan farklı olan mallardır. İki taraf da, hem alıcı konumunda hem de satıcı konumundadır.

Taraflardan biri diğerini para ödeyecektir şeklinde bir anlaşma da yapılabilir. Malın bir hizmetle veya paranın parayla değiştirilmesi bir trampa sözleşmesi değildir. Genel olarak çift satış sözleşmesinden daha farklıdır. Çift satış sözleşmelerinde iki farklı sözleşme bulunur ve bu sözleşme karşılıklı olmaz. Bunun nedeni ise devamlılıklarının ve varlıklarının birbirine bağlı olmamasıdır. Birinin geçersiz olması halinde diğeri geçersiz olmaz. Fakat trampa sözleşmesinde bu durum tam tersidir. Tek bir hukuki işlem bulunur.