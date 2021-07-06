Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi'ne ödül

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen Heritage İstanbul Fuarında gerçekleştirilen sıra dışı müzeler panelinin ardından, Uluslararası Üniversite Müzeler Birliği Platformu Başkanı Prof. Dr. Fethiye Erbay ve Prof. Dr. Mutlu Erbay tarafından, Yılın müzeleri ödülleri sahiplerine verildi. Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu tarafından ödüle layık görülen Sultan II. Bayezid Külliyesi Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesinin ödülü, Prof. Dr. Fethiye Erbay tarafından Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na takdim edildi

Rektör Erhan Tabakoğlu, ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Trakya Üniversitesi olarak toplumların belleği niteliğindeki müzelere çok önem veriyoruz. Bu anlamda yaptığımız çalışmaların değer görüp takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi bizleri çok mutlu ediyor. Müzemiz bildiğiniz gibi pekçok ulusal ve uluslararası ödüle sahip. Bu ödüllere böylesine prestijli yeni bir ödülü daha eklemiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’de müzecilik deyince akla gelen ilk isim olan değerli hocalarım Prof. Dr. Fethi Erbay ve Prof. Dr. Mutlu Erbay’dan bu ödülü almak ayrı bir önem taşıyor. Kendilerine şahsım ve üniversitem adına çok teşekkür ediyorum dedi.

Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformunun 2021 ödülleri Trakya Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Erhan Tabakoğlu’na, Baksı Müzesi ve Kültür Sanat Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçana, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdür Yardımcısı Salih Sercan Kanoğlu’na, TBMM Müzesi Müdürü Fatma Hicret Una ve MASK Architect Kurucusu Öznur Pınar Çere takdim edildi.