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‘Trakya Kariyer Fuarı’ başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Trakya#Kariyer# YÖK
‘Trakya Kariyer Fuarı’ başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 14:44

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteğiyle düzenlenen 2025 Trakya Kariyer Fuarı (TRAKYAKAF) 17-18 Şubat’ta yapılacak. Fuar üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve kariyerini geliştirmek isteyenler için ücretsiz olarak düzenleniyor.

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“Geçmişin İzinde Geleceğini Keşfet” mottosuyla yola çıkan fuar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde; Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin paydaşlığında düzenleniyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre; TRAKYAKAF Marmara bölgesinin en büyük kariyer fuar organizasyonu olarak dikkat çekiyor.

40 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ KATILACAK
Organizasyon; genç yetenekleri, bölgedeki ve ulusal düzeydeki sektör temsilcileriyle buluşturarak öğrenci ve mezunların kariyer yolculuklarına ışık tutmak, kurumsal iş birliklerini güçlendirmek ve Trakya bölgesinin ekonomik-sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Fuarı 40 binin üzerinde öğrencinin ve mezunun ziyaret etmesi bekleniyor. Ayrıca, iki gün boyunca 250’yi aşkın ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış kamu kurumu, özel sektör firmaları ve STK katılırken; 150’ye yakın atölye çalışması, panel, seminer, söyleşi ve network etkinliği gerçekleşecek.

 

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#Trakya#Kariyer# YÖK

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