Trajedi nedir? Trajedinin özellikleri nelerdir? Trajedi ve komedinin ortak özellikleri

Edebi bir trajedi, bir karakterin kötü kararları nedeniyle ortaya çıkan üzücü bir olayı tanımlar.

Trajedi Nedir?

Trajedi, kendi içindeki ya da dışındaki güçlü hislerle yüzleşen takdire şayan veya cesur bir karakter sunan edebi dram türüdür. Bu karakterler bunu, başarısızlık, yenilgi ve hatta ölüm karşısında insan ruhunun doğasını ortaya çıkaran bir haysiyetle yaparlar. Bir trajedide, bir kahraman, kritik bir karakter kusuru veya kaderin zulmü tarafından mahvolur. Edebiyat trajedileri trajik bir kahramanın düşüşünü anlatır.

En ünlü klasik trajedilerden biri Oedipus Rex'tir. Sophocles'in bu Yunan draması, bilmeden babasını öldüren ve annesiyle evlenen Oidipus'un dramatik hikayesini sunar. Oedipus Rex, edebi bir araç olarak trajedinin tüm kriterlerini karşılar. Oidipus, asil doğumundan dolayı takdire şayan kabul edilir. Onun trajik kusur tanrıların iradesini inkar ve Korint'i kaçarak kaderini değiştirmeye çalışmadan gösterilmiştir. Oidipus'un devam eden gururu ve çok geç olana kadar içinde bulunduğu koşulların gerçeğini kabul etmeyi reddetmesi, çöküşüne ve pişmanlığına yol açar. Oidipus kendini kör eder ve sürgün edilir.

Edebi bir araç olarak trajedi, dini ritüeller ve gösterilerle antik Yunanistan'da ortaya çıktı. Aristoteles, Poetics adlı çalışmasında klasik trajedinin unsurlarını tanımladı. Klasik trajedinin, trajik bir kusur nedeniyle talihsizliğe veya yüksek statüye sahip bir kahramanın talihsizliğe düştüğü tek bir eylemin temsili olduğunu belirtti. Klasik trajedide, karakterin düşmesine neden olan trajik kusur, bir ahlaksızlık veya saflık değildir. Kahramandaki bir yanlış değerlendirme veya eksiklik olmalıdır. Aristoteles ayrıca trajedinin amacının, kahramanın düşüşünün bir sonucu olarak korku ve sempati uyandırmak, seyirciler için katarsise ya da sağlıklı duygusal tasfiye yol açmak olduğunu belirtmiştir.

Trajedinin Özellikleri Nelerdir?

Trajedi türünün bazı özellikleri modern zamanlarda değişti. Oyun yazarı Arthur Miller, 20. yüzyılın en büyük sahne trajedilerinden ikisi olan Death of a Salesman ve The Crucible'ı yazdı. Miller ve diğer çağdaş yazarların elinde, trajedi, ana karakterlerin zayıflıklarından ziyade ya da bunlara ek olarak, genellikle toplumun başarısızlıkları hakkında ince yorumlar içermeye başladı. Birçok modern yazar, Shakespeare'in zamansız trajedilerini kendi amaçlarına uyarladı.

Trajedinin konusu genelde seçkin kimselerin hayatı ya da mitolojidir,

Kahramanlar soylu kimselerdir,

Kaba sözlere yer verilmez ve kusursuz bir üslup kullanılır,

Çirkin olaylar seyircinin gözü önünde gerçekleşmediği gibi farklı şekillerde sahneye aktarılır,

Yer, zaman ve olay gibi üç birlik kuralına uyulur,

Genel olarak oyun içerisinde koroya yer verilir.

Trajedi Ve Komedinin Ortak Özellikleri

Nihai sahneleri daha farklı olmasa da, klasik trajediler ve komediler çok çeşitli benzerlikleri paylaşıyor. Aslında, sonunda kahramanın kaderindeki farkın dışında, iyi yapılandırılmış komediler ve trajediler aynı temel ilkeler etrafında inşa edilmiştir, çünkü her ikisi de kuruldukları dünyayla ilgili temaları tahmin etmek için karakterlere samimi bakışlar kullanırlar.

Hem trajediler hem de komediler, oyun boyunca karakterlerine ve karakterlerinin kişisel gelişimine bağlıdır. Modern kurgu gibi, karakterlerden biri çatışmanın bir parçası olarak bakış açısında veya kişisel gelişiminde önemli bir değişikliğe uğramadıkça, bir oyunda çok fazla hikaye yoktur. Çoğu durumda, bu karakter gelişimi olay örgüsünde ortaya çıkan olaylar tarafından bağımsız olarak tetiklenmez. Ancak hikaye için merkezi bir katalizördür. Durumlar, yeni bakış açısını yaşamlarına uygulayan, çatışmayı daha da artıran veya değişimi zorlayan karakterlerde öz farkındalık yaratır.

Yunanlılar, trajik kusur kavramını karakterlerine katmış olsalar da, Rönesans yazarları bu fikri geliştirdiler. Artık destansı kahramanlarla sınırlı bir kusur değildi ve onların çöküşüne zemin hazırladı. Ancak hemen hemen tüm sıradan erkeklerde mevcut bir semptomdu. Hikayeyi yönlendiren bir karakterdeki ahlaki kusurları ortaya çıkarır.

Bir trajedinin veya komedinin çekiciliği, duygusal olarak tanımlanabilen karakterlerinin sahneye getirdiği güç olsa da, komediler ve trajediler insanları toplumsal sorunları ortaya çıkarmak için kullanır. İster sosyal baskıların neden olduğu duygusal kargaşayı göstererek, ister sosyal normların yıkılmasını planlayarak, sosyal konular her komedi ve trajedinin temelini oluşturur.