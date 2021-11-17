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Trafik sigortası nedir, neleri kapsar? Trafik sigortası neden zorunludur, ne işe yarar?

#Trafik Sigortası#Sigorta#Trafik
Trafik sigortası nedir, neleri kapsar Trafik sigortası neden zorunludur, ne işe yarar

Zorunlu trafik sigortası, trafiğe çıkacak her araç sahibinin yaptırması gereken zorunlu bir sigorta türüdür. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile düzenlenmiş olan bu sigorta çeşidi, araçta herhangi bir hasar oluşması durumunda karşı tarafta doğabilecek maddi ve bedensel zararları da üstlenir. Trafik Sigortası nedir, neleri kapsar sizler için derledik.

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Trafik sigortalarının her sene belirli limitler ile kaza sırasında araç sahibinde ve araçta ortaya çıkabilecek hasarları karşılayabilmesi için yapılır.

 Trafik Sigortası Nedir?

 Trafik sigortası, trafiğe çıkacak olan araç sahiplerinin yaptırması gereken bir sigorta çeşididir. Zorunlu trafik sigortası yaptıran araç sahipleri, kusurlu oldukları trafik kazalarında meydana gelebilecek maddi sorumluluklardan kurtulur. Aynı zamanda karşı tarafın aracında ortaya çıkan maddi hasarlar da sigorta tarafından karşılanır.

 Karşı araçta bulunan sürücü ve yolcularda oluşan bedensel zararlar da trafik sigortasının teminatı kapsamında yer alır. Kaza sonucunda ölüm ve hastane masrafları gibi ciddi durumlar ortaya çıktığı zaman kusurlu olan şoförün ödemekle yükümlü olduğu ciddi maddi tazminatlar da zorunlu trafik sigortası teminatları arasında yer alır.

 Trafik Sigortası Neleri Kapsar?

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 Zorunlu trafik sigortasının limitleri ve teminatları Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Bütün sigorta şirketlerinde ise, bu teminatlar aynıdır. Fakat fiyat ve ödeme seçenekleri şirketlere göre değişebilir. Genel olarak zorunlu trafik sigortalarının kapsamında olan teminatlar ise;

Kişi başı tedavi ve ölüm giderleri: Hasarın meydana geldiği zamanlarda her kişi için sunulacak olan tedavi ve vefa giderleri,

Kaza başı tedavi ve ölüm giderleri: Hasar oluşması durumunda kazadan etkilenen her kişinin tedavi ve vefat masrafları,

Kaza başı maddi tutarları ve giderleri: Hasar meydana gelmesin durumunda karşı tarafa ödenecek olan maddi zararların karşılığı,

Sigorta şirketleri ile bir anlaşma yaparak zorunlu trafik sigortası yaptıran kişilerin, daha sonra sigorta şirketine karşı da bazı sorumlulukları da bulunur. Yaptıracağınız sigorta ile hangi güvenceleriniz olduğunu ve hangi durumlarda bir güvencenizin olmadığını araştırmanız gerekir. Sigorta şirketleri ile sorun yaşamamak için yasal sorumluluklarınızı bilmeniz gerekir. Karayolları trafik yasalarına göre yaşanan trafik kazalarında kişilerin şu sorumlulukları vardır;

 Eğer aracınız kiralık ise, aracı kiralayan ve kullanan kişi ve araç sigorta kapsamına girmez. Aracın ücretsiz olarak birine verilmesi ve o kişi tarafından kaza yapılması halinde de sigorta şirketi size hiçbir bir ödeme yapmaz. Yaşanan kazalarda kusurlu olan kişiler bu tür durumlarda kusurlu oldukları zaman sorumlulukları da kendilerine ait olur.

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 Trafik Sigortası Neden Zorunludur?

 Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibinin yaptırması gereken zorunlu bir sigortadır. Trafik sigortası, herhangi bir hasar oluşması durumunda karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları üstlenmesi için yapılır. Trafik sigortası, her yıl belli limitler ile, kaza anında karşı tarafta (hem kişilerde, hem de araçlarda) meydana gelecek hasarları karşılamak için yapılır.

 Trafik Sigortası Ne İşe Yarar?

 Zorunlu trafik sigortasını yaptırmazsanız, trafiğe çıkan aracınız tespit edildiğinde trafikten men edilir. Trafik sigortanızı yaptırmayı ertelemek hem zaman ve para kaybına neden olur hem de sizi hem daha çok uğraştırır. Hem trafik hem de sürücü güvenliğini sağlamak için zorunlu trafik sigortasının yaptırılması gerekir.

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 Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

 Trafik sigortasında ödenecek primler her sigorta şirketi tarafından serbest bir şekilde belirlenir. Başka bir tanımla her sigorta şirketi kendi aktüeryal çalışması sonucunda kendi tarifesini oluşturur. Ama sigorta şirketi tarafından aynı riske sahip araçlar ya da sürücüler için belirlenen sigorta sözleşmelerinin aynı prim üzerinden düzenlenmesi gerekir. 

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#Trafik Sigortası#Sigorta#Trafik

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