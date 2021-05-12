Trabzon'un alan kodu kaçtır? Trabzon telefon kodu hakkında bilgi

Eşsiz ve gür ormanları ile harika bir şehir olmasının yanı sıra, Trabzon aynı zamanda yamaç paraşütü yapma imkanı sağlayan en güzel yerlerden biridir. Birbirinden farklı plajları ve aynı zamanda kültürel yapısı ile beraber tatil için de önemli bir potansiyel teşkil eder.

Trabzon'un Alan Kodu Kaçtır?

Trabzon alan kodu 0 462’dir. Başta Sürmene Manastırı olmak üzere tarihi ve kültürel dokusu ile çok önemli bir turistik şehir olan Trabzon, Aynı zamanda dünyaca ünlü Uzun Gölü ile ön plana çıkıyor. Ticari ve sanayi açısından da her geçen yıl gelişmeye devam eden şehir, Karadeniz bölgesinin en önemli şehri olarak değerlendirilir.

Futbol açısından Trabzonspor ile Karadeniz Bölgesi'nin gururu olması da yine şehrin başı çekmesine olanak tanımaktadır. Tertemiz havası ile bol oksijenli ormanı yürüyüş alanları, huzurlu bölgeleri ve daha birçok değişik ayrıcalığı ile önemli şehirlerden biridir. O yüzden bu şehri ulaşmak İstediğiniz zaman, 464 alan kodunu kullanabilirsiniz. Sabit hatlara bu alan kodu ile ulaşabilir ve arzu ettiğiniz yer ile iletişim gerçekleştirebilirsiniz. Trabzon'un merkezi ve bütün farklı ilçelerine bu şekilde ulaşım sağlamanız mümkün.