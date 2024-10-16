Trabzon’a 250 ek derslik yapılacak

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Trabzon programı kapsamında ilk olarak Valiliği ziyaret etti, ardından Trabzon İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrasında konuşan Bakan Tekin, Malatya merkezli yaşanan deprem için geçmiş dileklerinde bulundu.

Her ilde il değerlendirme toplantıları yaptıklarını belirten Tekin şunları söyledi: “Bu istişare toplantılarını çok önemsiyoruz. Trabzon’da bu il değerlendirme toplantımızı yaptık. Önce şunun altınız çizmek lazım. Türkiye, 2022 sonrasına birçok alanda olduğu gibi eğitim öğretim süreçlerinde de gerçekten dünyada örnek gösterilebilecek nitelikte atılımlar yaptık. 20 yılda eğitim öğretim süreçlerinde daha önceki yapılanların 2 katı kadar iş yapıldığını, derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla göstergelerimizin uluslararası ortalamaları yakalayıp, hatta bazı ortalamaların uluslararası ortalamaların üstüne çıktığı ve bu anlamda derslik başına düşen öğrenci sayısında 40’lı, 45’li rakamlardan 20’li rakamlara, öğretmen başına düşen öğrenci sayısından yine 30’lu rakamlardan 10’lu rakamlara düşülmüş olması, örnek olarak gösterilebilecek bir tablo. Türkiye genelinde böyle, Trabzon’da da baktığımızda hemen hemen aynı tabloyu görüyoruz. Yatırımlarla kente 250 ek derslik ilavesi yapılacak.”