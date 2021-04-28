Trabzon plaka kodu kaçtır? Trabzon ve ilçelerinin plaka harfleri
Karadeniz’in incisi olarak ifade edilen ve ülkemizin en önemli şehirlerinden birisi olan Trabzon, aynı zamanda diğer illerimizde olduğu kadar kendine özel plaka koduna sahiptir. Trabzon’un plaka kodunu bilmeyen kişiler, Trabzon plaka kodunun yanı sıra Trabzon ilçelerinin tüm plaka harflerini de öğrenmek istiyor. Trabzon plaka kodu ve harflerini sizler için derledik.
Hamsisi ve doğal yeşillikleri ile ünlü olan Trabzon ilimizin plaka kodu 61’dir. Trabzon ilinin plaka kodunun olmasının yanı sıra Trabzon ilçelerinin plaka harfleri de bulunmaktadır.
Trabzon Plaka Kodu Kaçtır?
Doğal yeşillikleri ve yaylaları ile ünlü olan Trabzon ilimizin yazı ve kışı eşsiz güzellikleri barındırıyor. Trabzon ilimize ait plaka kodu 61 olarak görülmektedir.
Trabzon Plaka Harfleri Nelerdir?
Karadeniz’in en önemli şehirlerinden birisi olan Trabzon’da toplamda 18 adet ilçe bulunmakta ve bu ilçelerin kendilerine ait plaka harfleri yer almaktadır. Trabzon ve ilçelerindeki plaka harfleri şu şekilde sıralanıyor;
Trabzon Merkez:
61 AC 001 – 61 AZ 999
61 D 0001 – 61 D 9999
61 DA 001 – 61 DZ 999
61 EA 001 – 61 EZ 999
61 K 0001 – 61 K 5000
61 M 0001 – 61 M 1531
61 MA 001 – 61 MZ 999
61 S 0001 – 61 S 3000
61 T 0001 – 61 T 0110
61 MA 001 – 61 MZ 999
61 CA 001 – 61 CZ 999
Maçka İlçesi:
61 G 9001 – 61 G 9100
61 K 7301 – 61 K 7600
61 RA 001 – 61 RZ 999
61 S 4501 – 61 S 5000
Of İlçesi:
61 FA 001 – 61 FZ 999
61 K 6801 – 61 K 7300
61 S 6501 – 61 S 7000
61 M 4501 – 61 M 5000
61 K 8501 – 61 K 8800
Sürmene İlçesi:
61 K 7601 – 61 K 8000
61 S 6001 – 61 S 6500
61 SA 001 – 61 SZ 999
61 SA 001 – 61 SZ 999
Vakfıkebir İlçesi:
61 HA 001 – 61 HZ 999
61 K 5301 – 61 K 5700
61 S 3501 – 61 S 4000
61 M 5501 – 61 M 6000
61 K 8801 – 61 K 9000
Beşikdüzü İlçesi:
61 K 5001 – 61 K 5300
61 PA 001 – 61 PZ 999
61 S 4001 – 61 S 4500
61 M 3501 – 61 M 4000
Akçaabat İlçesi:
61 K 5701 – 61 K 6200
61 K 8201 – 61 K 8500
61 KA 001 – 61 KZ 999
61 S 3001 – 61 S 3500
61 M 1601 – 61 M 2500
61 K 9001 – 61 K 9500
Arsin İlçesi:
61 K 6201 – 61 K 6500
61 LA 001 – 61 LZ 999
61 S 5001 – 61 S 5500
61 M 3001 – 61 M 3500
Araklı İlçesi:
61 K 6501 – 61 K 6800
61 K 8001 – 61 K 8200
61 NA 001 – 61 NZ 999
61 S 5501 – 61 S 6000
61 M 2501 – 61 M 3000