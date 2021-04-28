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Haber Giriş: 28.04.2021 - 03:08 | Son Güncelleme:

Trabzon plaka kodu kaçtır? Trabzon ve ilçelerinin plaka harfleri

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Trabzon plaka kodu kaçtır? Trabzon ve ilçelerinin plaka harfleri

Karadeniz’in incisi olarak ifade edilen ve ülkemizin en önemli şehirlerinden birisi olan Trabzon, aynı zamanda diğer illerimizde olduğu kadar kendine özel plaka koduna sahiptir. Trabzon’un plaka kodunu bilmeyen kişiler, Trabzon plaka kodunun yanı sıra Trabzon ilçelerinin tüm plaka harflerini de öğrenmek istiyor. Trabzon plaka kodu ve harflerini sizler için derledik.

Hamsisi ve doğal yeşillikleri ile ünlü olan Trabzon ilimizin plaka kodu 61’dir. Trabzon ilinin plaka kodunun olmasının yanı sıra Trabzon ilçelerinin plaka harfleri de bulunmaktadır.

 Trabzon Plaka Kodu Kaçtır?

Doğal yeşillikleri ve yaylaları ile ünlü olan Trabzon ilimizin yazı ve kışı eşsiz güzellikleri barındırıyor. Trabzon ilimize ait plaka kodu 61 olarak görülmektedir.

 Trabzon Plaka Harfleri Nelerdir?

 Karadeniz’in en önemli şehirlerinden birisi olan Trabzon’da toplamda 18 adet ilçe bulunmakta ve bu ilçelerin kendilerine ait plaka harfleri yer almaktadır. Trabzon ve ilçelerindeki plaka harfleri şu şekilde sıralanıyor;

Trabzon Merkez:

 61 AC 001 – 61 AZ 999

 61 D 0001 – 61 D 9999

 61 DA 001 – 61 DZ 999

 61 EA 001 – 61 EZ 999

 61 K 0001 – 61 K 5000

 61 M 0001 – 61 M 1531

 61 MA 001 – 61 MZ 999

 61 S 0001 – 61 S 3000

 61 T 0001 – 61 T 0110

 61 MA 001 – 61 MZ 999

 61 CA 001 – 61 CZ 999

 Maçka İlçesi:

 61 G 9001 – 61 G 9100

 61 K 7301 – 61 K 7600

 61 RA 001 – 61 RZ 999

 61 S 4501 – 61 S 5000

 Of İlçesi:

 61 FA 001 – 61 FZ 999

 61 K 6801 – 61 K 7300

 61 S 6501 – 61 S 7000

 61 M 4501 – 61 M 5000

 61 K 8501 – 61 K 8800

 Sürmene İlçesi:

61 K 7601 – 61 K 8000

 61 S 6001 – 61 S 6500

 61 SA 001 – 61 SZ 999

 61 SA 001 – 61 SZ 999

 Vakfıkebir İlçesi:

 61 HA 001 – 61 HZ 999

 61 K 5301 – 61 K 5700

 61 S 3501 – 61 S 4000

 61 M 5501 – 61 M 6000

 61 K 8801 – 61 K 9000

 Beşikdüzü İlçesi:

 61 K 5001 – 61 K 5300

 61 PA 001 – 61 PZ 999

 61 S 4001 – 61 S 4500

 61 M 3501 – 61 M 4000

 Akçaabat İlçesi:

 61 K 5701 – 61 K 6200

 61 K 8201 – 61 K 8500

 61 KA 001 – 61 KZ 999

 61 S 3001 – 61 S 3500

 61 M 1601 – 61 M 2500

 61 K 9001 – 61 K 9500

 Arsin İlçesi:

 61 K 6201 – 61 K 6500

 61 LA 001 – 61 LZ 999

 61 S 5001 – 61 S 5500

 61 M 3001 – 61 M 3500

 Araklı İlçesi:

 61 K 6501 – 61 K 6800

 61 K 8001 – 61 K 8200

 61 NA 001 – 61 NZ 999

 61 S 5501 – 61 S 6000

 61 M 2501 – 61 M 3000

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