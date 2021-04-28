Trabzon plaka kodu kaçtır? Trabzon ve ilçelerinin plaka harfleri

Hamsisi ve doğal yeşillikleri ile ünlü olan Trabzon ilimizin plaka kodu 61’dir. Trabzon ilinin plaka kodunun olmasının yanı sıra Trabzon ilçelerinin plaka harfleri de bulunmaktadır.

Trabzon Plaka Kodu Kaçtır?

Doğal yeşillikleri ve yaylaları ile ünlü olan Trabzon ilimizin yazı ve kışı eşsiz güzellikleri barındırıyor. Trabzon ilimize ait plaka kodu 61 olarak görülmektedir.

Trabzon Plaka Harfleri Nelerdir?

Karadeniz’in en önemli şehirlerinden birisi olan Trabzon’da toplamda 18 adet ilçe bulunmakta ve bu ilçelerin kendilerine ait plaka harfleri yer almaktadır. Trabzon ve ilçelerindeki plaka harfleri şu şekilde sıralanıyor;

Trabzon Merkez:

61 AC 001 – 61 AZ 999

61 D 0001 – 61 D 9999

61 DA 001 – 61 DZ 999

61 EA 001 – 61 EZ 999

61 K 0001 – 61 K 5000

61 M 0001 – 61 M 1531

61 MA 001 – 61 MZ 999

61 S 0001 – 61 S 3000

61 T 0001 – 61 T 0110

61 MA 001 – 61 MZ 999

61 CA 001 – 61 CZ 999

Maçka İlçesi:

61 G 9001 – 61 G 9100

61 K 7301 – 61 K 7600

61 RA 001 – 61 RZ 999

61 S 4501 – 61 S 5000

Of İlçesi:

61 FA 001 – 61 FZ 999

61 K 6801 – 61 K 7300

61 S 6501 – 61 S 7000

61 M 4501 – 61 M 5000

61 K 8501 – 61 K 8800

Sürmene İlçesi:

61 K 7601 – 61 K 8000

61 S 6001 – 61 S 6500

61 SA 001 – 61 SZ 999

61 SA 001 – 61 SZ 999

Vakfıkebir İlçesi:

61 HA 001 – 61 HZ 999

61 K 5301 – 61 K 5700

61 S 3501 – 61 S 4000

61 M 5501 – 61 M 6000

61 K 8801 – 61 K 9000

Beşikdüzü İlçesi:

61 K 5001 – 61 K 5300

61 PA 001 – 61 PZ 999

61 S 4001 – 61 S 4500

61 M 3501 – 61 M 4000

Akçaabat İlçesi:

61 K 5701 – 61 K 6200

61 K 8201 – 61 K 8500

61 KA 001 – 61 KZ 999

61 S 3001 – 61 S 3500

61 M 1601 – 61 M 2500

61 K 9001 – 61 K 9500

Arsin İlçesi:

61 K 6201 – 61 K 6500

61 LA 001 – 61 LZ 999

61 S 5001 – 61 S 5500

61 M 3001 – 61 M 3500

Araklı İlçesi:

61 K 6501 – 61 K 6800

61 K 8001 – 61 K 8200

61 NA 001 – 61 NZ 999

61 S 5501 – 61 S 6000

61 M 2501 – 61 M 3000