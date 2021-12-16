Trabzon Milli Eğitim’de görev değişikliği

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Trabzon’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Hızır Aktaş'ın yerine Ankara merkez teşkilatında Daire Başkanlığı yapan Burak Fettahoğlu getirildi. Burak Fettahoğlu, Ankara’da Ders Kitapları ve Yayınlar Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu. Gümüşhaneli olan Fettahoğlu, Trabzon’da daha önce İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Hızır Aktaş ise, 2014 yılından beri yaklaşık 7 yıldır Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Aktaş, daha önce 2012-2014 yılları arasında da Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürüydü.