Trabzon lise taban puanları 2021! Trabzon Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler, Trabzon lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Trabzon lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam etmek isteyen adayların, tercih döneminde yardımcısı olacak. Peki Trabzon'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri nedir? İşte 2021 yılına ait Trabzon Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sonrası tercih yapacak olan öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Trabzon'da liselerin yüzdelik dilimleri araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Trabzon LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...
Not: MEB, her sene olduğu gibi E-Okul üzerinden tercih robotunu erişime açıyor. Robotun erişime açılıp açılmadığını kontrol etmek için tıklayınız.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|464,9314
|0,84
|0,01
|TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|453,9107
|1,47
|0,06
|TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|442,0181
|2,4
|0,85
|TRABZON / ORTAHİSAR / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|423,9613
|4,31
|0,13
|TRABZON / ORTAHİSAR / Kanuni Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|421,7127
|4,58
|1,69
|TRABZON / BEŞİKDÜZÜ / Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|414,5424
|5,55
|0,93
|TRABZON / VAKFIKEBİR / Vakfıkebir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|405,5443
|6,92
|2,19
|TRABZON / OF / Solaklı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|396,7528
|8,44
|0,86
|TRABZON / ORTAHİSAR / Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|393,1441
|9,11
|3,72
|TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|392,2369
|9,29
|3,88
|TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|371,897
|13,77
|4,55
|TRABZON / SÜRMENE / Sürmene Hasan Tahsin Kırali Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|365,3443
|15,42
|4,25
|TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|Arapça
|30
|363,922
|15,79
|4,39
|TRABZON / AKÇAABAT / Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|40
|358,3861
|17,27
|6,61
|TRABZON / BEŞİKDÜZÜ / Ahmet Gün Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|40
|329,0618
|26,21
|7,98
|TRABZON / OF / Of Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|328,5619
|26,39
|9,24
|TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|311,9241
|32,39
|13,34
|TRABZON / ORTAHİSAR / Prof Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|284,3319
|44,22
|13,95
|TRABZON / ARAKLI / Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|248,6192
|64,07
|24,73
|TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|239,1657
|70,18
|33,49