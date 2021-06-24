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GeriEğitim Trabzon lise taban puanları 2021! Trabzon Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
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Eğitim
Haber Giriş: 24.06.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Trabzon lise taban puanları 2021! Trabzon Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Trabzon lise taban puanları 2021! Trabzon Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler, Trabzon lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Trabzon lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam etmek isteyen adayların, tercih döneminde yardımcısı olacak. Peki Trabzon'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri nedir? İşte 2021 yılına ait Trabzon Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sonrası tercih yapacak olan öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Trabzon'da liselerin yüzdelik dilimleri araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Trabzon LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...

Not: MEB, her sene olduğu gibi E-Okul üzerinden tercih robotunu erişime açıyor. Robotun erişime açılıp açılmadığını kontrol etmek için tıklayınız.

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

 

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150464,93140,840,01
TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90453,91071,470,06
TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120442,01812,40,85
TRABZON / ORTAHİSAR / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120423,96134,310,13
TRABZON / ORTAHİSAR / Kanuni Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180421,71274,581,69
TRABZON / BEŞİKDÜZÜ / Beşikdüzü İMKB Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120414,54245,550,93
TRABZON / VAKFIKEBİR / Vakfıkebir Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120405,54436,922,19
TRABZON / OF / Solaklı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120396,75288,440,86
TRABZON / ORTAHİSAR / Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136393,14419,113,72
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce120392,23699,293,88
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90371,89713,774,55
TRABZON / SÜRMENE / Sürmene Hasan Tahsin Kırali Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90365,344315,424,25
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKızArapça30363,92215,794,39
TRABZON / AKÇAABAT / Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce40358,386117,276,61
TRABZON / BEŞİKDÜZÜ / Ahmet Gün Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce40329,061826,217,98
TRABZON / OF / Of Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60328,561926,399,24
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30311,924132,3913,34
TRABZON / ORTAHİSAR / Prof Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30284,331944,2213,95
TRABZON / ARAKLI / Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30248,619264,0724,73
TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30239,165770,1833,49
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