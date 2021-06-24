Trabzon lise taban puanları 2021! Trabzon Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sonrası tercih yapacak olan öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Trabzon'da liselerin yüzdelik dilimleri araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Trabzon LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...



Not: MEB, her sene olduğu gibi E-Okul üzerinden tercih robotunu erişime açıyor. Robotun erişime açılıp açılmadığını kontrol etmek için tıklayınız.





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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 464,9314 0,84 0,01 TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 453,9107 1,47 0,06 TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 442,0181 2,4 0,85 TRABZON / ORTAHİSAR / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 423,9613 4,31 0,13 TRABZON / ORTAHİSAR / Kanuni Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 421,7127 4,58 1,69 TRABZON / BEŞİKDÜZÜ / Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 414,5424 5,55 0,93 TRABZON / VAKFIKEBİR / Vakfıkebir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 405,5443 6,92 2,19