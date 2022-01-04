TÖZOK’tan özel okul ücretiyle ilgili açıklama

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TÖZOK tarafından yapılan açıklamada, “Kamuoyuyla paylaşılan metin, yönetmeliğe atıf yapılarak belirtilmiş bir açıklamaydı. Velilerimizce artış oranının bu şekilde olacakmış gibi anlaşılması nedeniyle ilgili açıklama kaldırılmıştır. Özel okul ücretleri, TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenecektir” denildi. Artış oranını değerlendiren Öztürk şunları söyledi: “Bu artış 5580 sayılı kanunla bize verilmiş ve geçmiş 3 yılın 12 ay ortalamasına göre değerlendirdiğimiz bir sınırlama. Ancak okullarımız kendi velilerinin durumunu gözeteceklerdir.

ÖĞRENCİYİ KORURKEN ÖĞRETMENE EN İYİ MAAŞI SAĞLAYACAKLAR

Bir yandan da enflasyonun yüzde 36 olduğu bir dönemde giderlerini de düşünecekler. Yeni açıklanan verilere göre geçen yıl eğitim yüzde 17 oranında artışla diğer alanların gerisinde kaldı. Diğer yandan eğitim ücretleri ocak ayında açıklandığında bütün bir seneyi kapsıyor ve ara dönemde herhangi bir artış yapılamıyor. Okulların en önemli gider kalemi personel ve öğretmen maaşları. Asgari ücretlere yapılan yüzde 40’lık artış, gaz elektrik gibi giderlerin yüzde 130 civarında artması, sarf maaliyetlerinde yüzde 280’lik artışlar söz konusuyken okullarımızın da bir bütçe yaparken bunları göz önüne almaları gerekecek. Bir yandan öğrencilerini muhafaza ederken, diğer yandan da öğretmenlerine en iyi maaşı vermek amaçları olacaktır.

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ŞUBAT VE MART AYLARINDA ÜCRETLER AÇIKLANIR

Yasaya göre özel okulların Mayıs sonuna kadar ücretlerini açıklama hakkı var. Ancak son yıllardaki teammüllerde Ocak ayı içinde açıklanmaya başlanıyor. Şubat ve Mart aylarında açıklanmış oluyor.

ÖZEL OKULLARDA KAPANMA TEDİRGİNLİĞİ

Okullar çok zor durumdalar. Birçoğu kapanma durumuyla yüzleşiyor. Özellikle bir-iki yıl önce açılmış ve borcu olan okulların çok uzun süre ayakta kalabileceğini düşünmüyorum. Bu artışı karşılayamayacak velilerimiz, artışı yapamayacak okullarımız olacak. Diğer yandan da okullarımız bir kere açıkladıkları rakamla bir yıl yaşayacaklar. Her türlü artışa karşı savunmasız kalacaklar. Pandemi zaten ortamı daralttı, üstüne bu gelince istihdam alanında da kayıp olacağını düşünüyorum.”