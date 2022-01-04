TÖZOK’tan özel okul ücretiyle ilgili açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçede teknik direktör kararı Joachim Löwe 2 yıllık sözleşme...Fenerbahçe'de teknik direktör kararı! Joachim Löw'e 2 yıllık sözleşme...#Transfer
Yüzlerce kişi mahsur kaldı Başkan da nasibini aldı, Bidenın zor anları...Yüzlerce kişi mahsur kaldı! Başkan da nasibini aldı, Biden'ın zor anları...#Joe Biden
Yüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde Gümüşte 2022 tahminleriYüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde! Gümüşte 2022 tahminleri#Gümüş Fiyatları
Milyonları ilgilendiren yeni ekonomi paketi TBMMye sunulduMilyonları ilgilendiren yeni ekonomi paketi TBMM'ye sunuldu#Emekli Maaşı
Vaka sayısı 50 bini aştı Büyükşehirlerde dikkat çeken artış...Vaka sayısı 50 bini aştı! Büyükşehirlerde dikkat çeken artış...#Koronavirüs
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandıFiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı#Fiyat İstikrarı Komitesi
CHPli Özelin Kuran Kursu açıklaması... Erdoğandan sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremezCHP'li Özel'in Kur'an Kursu açıklaması... Erdoğan'dan sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremez#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Spor dünyası şaşkın Tartışmalı karar resmen açıklandı, aşı olmadan...Spor dünyası şaşkın! Tartışmalı karar resmen açıklandı, aşı olmadan...#Koronavirüs
Dünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdiDünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdi!#Danimarka
Merkel sonrası deprem erken başladı Almanya eleştiri oklarının hedefindeMerkel sonrası deprem erken başladı! Almanya eleştiri oklarının hedefinde #Olaf Scholz
Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı 46 mutasyona sahip...Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı! 46 mutasyona sahip... #Koronavirüs
TOGGdan heyecanlandıran paylaşımTOGG'dan heyecanlandıran paylaşım#Togg
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?#Bosna Hersek
Omicronda beyaz umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyorOmicron'da 'beyaz' umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyor! #OMICRON
Bakanlıktan İBB’ye teftiş Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemezBakanlık'tan İBB’ye teftiş! Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemez#MHP
HABERLEREğitim Haberleri

TÖZOK’tan özel okul ücretiyle ilgili açıklama

#TÖZOK#Türkiye Özel Okullar Derneği#Zafer Öztürk
TÖZOK’tan özel okul ücretiyle ilgili açıklama
Zülal ATAGÜN

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), 2022-2023 yılı okul ücretleri için azami artışı geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirerek duyurmuştu. Ancak akşam saatlerinde yapılan açıklamada gelen tepkiler üzerine oranların TÜİK enflasyon verilerine göre yeniden düzenleneceği belirtildi. TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk, “Okullar enflasyonun yüzde 36 olduğu bir dönemde giderlerini düşünecekler. Yeni açıklanan verilere göre geçen yıl eğitim yüzde 17 oranında artışla diğer alanların gerisinde kaldı. Diğer yandan eğitim ücretleri ocak ayında açıklandığında bütün bir seneyi kapsıyor ve ara dönemde herhangi bir artış yapılamıyor” dedi.

Haberin Devamı

TÖZOK tarafından yapılan açıklamada, “Kamuoyuyla paylaşılan metin, yönetmeliğe atıf yapılarak belirtilmiş bir açıklamaydı. Velilerimizce artış oranının bu şekilde olacakmış gibi anlaşılması nedeniyle ilgili açıklama kaldırılmıştır. Özel okul ücretleri, TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenecektir” denildi. Artış oranını değerlendiren Öztürk şunları söyledi: “Bu artış 5580 sayılı kanunla bize verilmiş ve geçmiş 3 yılın 12 ay ortalamasına göre değerlendirdiğimiz bir sınırlama. Ancak okullarımız kendi velilerinin durumunu gözeteceklerdir.

ÖĞRENCİYİ KORURKEN ÖĞRETMENE EN İYİ MAAŞI SAĞLAYACAKLAR
Bir yandan da enflasyonun yüzde 36 olduğu bir dönemde giderlerini de düşünecekler. Yeni açıklanan verilere göre geçen yıl eğitim yüzde 17 oranında artışla diğer alanların gerisinde kaldı. Diğer yandan eğitim ücretleri ocak ayında açıklandığında bütün bir seneyi kapsıyor ve ara dönemde herhangi bir artış yapılamıyor. Okulların en önemli gider kalemi personel ve öğretmen maaşları. Asgari ücretlere yapılan yüzde 40’lık artış, gaz elektrik gibi giderlerin yüzde 130 civarında artması,  sarf maaliyetlerinde yüzde 280’lik artışlar söz konusuyken okullarımızın da bir bütçe yaparken bunları göz önüne almaları gerekecek. Bir yandan öğrencilerini muhafaza ederken, diğer yandan da öğretmenlerine en iyi maaşı vermek amaçları olacaktır.

Haberin Devamı

ŞUBAT VE MART AYLARINDA ÜCRETLER AÇIKLANIR
Yasaya göre özel okulların Mayıs sonuna kadar ücretlerini açıklama hakkı var. Ancak son yıllardaki teammüllerde Ocak ayı içinde açıklanmaya başlanıyor. Şubat ve Mart aylarında açıklanmış oluyor.

ÖZEL OKULLARDA KAPANMA TEDİRGİNLİĞİ
Okullar çok zor durumdalar.  Birçoğu kapanma durumuyla yüzleşiyor. Özellikle bir-iki yıl önce açılmış ve borcu olan okulların çok uzun süre ayakta kalabileceğini düşünmüyorum. Bu artışı karşılayamayacak velilerimiz, artışı yapamayacak okullarımız olacak. Diğer yandan da okullarımız bir kere açıkladıkları rakamla bir yıl yaşayacaklar. Her türlü artışa karşı  savunmasız kalacaklar. Pandemi zaten ortamı daralttı, üstüne bu gelince istihdam alanında da kayıp olacağını düşünüyorum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#TÖZOK#Türkiye Özel Okullar Derneği#Zafer Öztürk

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen