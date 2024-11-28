TÖZOK'ta başkan değişmedi

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TÖZOK 37. Dönem Genel Kurulu Odakule İş Merkezi’nin Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Seçimli genel kurulun sonuçlarına göre, 2020 yılında TÖZOK Başkanlığı görevine seçilen Zafer Öztürk, tekrar seçildi. 4 yıldır Öztürk’ün yardımcılığı görevini üstlenen Saim Meral’in yerine ise Fuat Erez Başkan Yardımcısı oldu. Meral ise ‘muhasip üye’ seçildi. TÖZOK Genel Sekreteri Zafer Erarslan olurken, Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevine ise yeniden Cem Gülan geldi. Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri ise, Zafer Erarslan, Cenk Eyüboğlu, Mina Akcen, Can Akyollu, Deniz Eralp, Bünyamin Çelikten isimlerinden oluştu. Öztürk seçim sonrası yaptığı açıklamada; "Yeni dönemde okullarımızın daha iyi hizmet verebilmeleri, fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi adına çalışmalarımız sürecek. Okullarımız üzerinde etik kurallarımızı daha etkin ve yaygın hale getirmeye çalışıyoruz. Çalışma ve iyi örnek olma isteğimizi de sürdüreceğiz" dedi.

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ZAFER ÖZTÜRK KİMDİR?

1972’de İstanbul’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü’nden mezun oldu. Ailesinin turizm, inşaat ve tekstil alanında yer alan şirketinde görev yaptı. Polonya’da aile şirketinde 1998 yılına kadar aktif olarak çalıştı. Aynı yıl Florya Koleji’nin kurucu temsilcisi olarak eğitim dünyasına girdi. Eğitim ve öğretimin sadece bir iş olmadığı, bunun bir yaşam biçimi ve büyük bir sorumluluk olduğu düşüncesi ile İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirerek Türkolog, daha sonra Yeditepe Üniversitesi’nde formasyon eğitimi alarak öğretmen oldu. Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans yaptı. Şimdi 22 yıllık okullarını kuzenleriyle birlikte yönetiyor. Rumeli Eğitim Vakfı, Rumeli Yönetici İş Adamları Derneği ve TOBB Eğitim Meclisi’nde de görev yapıyor. 2015’ten beri TÖZOK yönetiminde aktif olarak görev alan Zafer Öztürk, başkan yardımcılığı görevinin ardından 2020 yılında yönetim kurulu başkanı olarak seçildi ve son yapılan seçimin ardından görevini sürdürmeye devam ediyor. Spor, sanat ve seyahat ise hayatının vazgeçilmezleri. Amatör olarak futbol ve su topu oynadı. İyi derecede İngilizce, Boşnakça ve Lehçe biliyor. Türkçe öğretmeni Elida Öztürk ile evli olup, dört çocuk babası.