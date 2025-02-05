TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk’ten, Bakana 'çürük elmalar' yanıtı: Yaptırım gücümüz yok

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TÖZOK tarafından Antalya’da düzenlenen Geleneksel Eğitim Sempozyumu’nun açılışında yaptığı konuşmada, bazı okulların çok yüksek eğitim ücreti ilan etmesiyle ilgili olarak derneğe çağrı yaparak, “İçinizdeki çürük elmalarla mücadele edin. Siz yapmazsanız biz yaparız, gücümüz büyük, kapatmaya kadar gider, çekinmeyiz” demişti.

TÖZOK Başkanı, sempozyum sırasında eğitim editörlerinin bu konudaki sorularına, “Biz de çürük elmaların ayıklanmasını istiyoruz” diye yanıt vererek şunları söyledi:

“Onların yaptıkları bizim üzerimize yapışıyor. Bakanlık çürük elmaların kimler neler olduğunu çok iyi biliyor. Ancak yaşın yanında kuru da yanıyor. Son yıllarda sektörün hızlı büyümesi, pandemi ve enflasyonist ortam bunları getirdi. İki yıllık ücret regülasyonu ortalığı dağıttı. Ancak sapla samanı ayırmak gerek. Dernekten çıkardığımız bazı okullar var. Gelen şikayetleri değerlendiriyor, okula neden bunu yaptığını soruyor ve düzeltilmesini istiyoruz. Kendimizce bir içi mekanizmamız var. ‘Genel gider’ adı altında ücret istenmesini ben de tasvip etmiyorum. Okulun ürünleri belli.

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Ancak okullara ücret politikası konusunda bir şey diyemiyoruz. Başlangıç ve ara sınıflar skalasının birbirine yaklaşmasını arzu ediyoruz.

150 BİNE OKUL NASIL OLUR?

Yüksek ücret talep edenlerin yanı sıra150 bine de özel okul var. Önümüzdeki sene bir öğrencinin devlete maliyeti minimum 200 bin TL olacak. Bu durumda 150 bine okul nasıl olur? Velinin bu tarz düşük ücretli okulları da sorgulaması lazım. Pahalıyı da ucuzu da sorgulasınlar. IB uyguluyorsanız öğretmen eğitimi, sertifikalar, dövizle ödeme, program ücreti gibi birtakım bedellere katlanıyorsanız bunlar okul ücretine yansıyor.

Özel okul ücretlerinin düşmesi için devletten destek bekliyoruz. Öğrenci başına verilecek bir destek sayesinde ücretler makul seviyelere gelir. Kamunun özel okullarda eğitim hizmeti satın alması aslında budur.

VELİLER SADECE FİYAT SORMASIN

En değerli varlığınızı okula bırakacaksınız. Sadece fiyat sormayın, mutlaka idareci ve öğretmenlerle görüşün. Okulun ekonomik durumuna bakın, daha önce bu okuldan hizmet almış velilerle konuşun. Kayıt öncesi kurum hakkında bilgi sahibi olmak kıymetli. Ben bir okula girince buranın nasıl bir kurum olduğunu hissediyorum. Bunun için önce öğretmenlere bakmak gerekiyor; yüzleri gülüyor mu? davranış ve tutumlarıyla kurumu benimsemişler mi? Bu konuları değerlendirdikten sonra veliler ücreti konuşurken bu ücretin tam olarak hangi dönem, neyi kapsadığını öğrenmeliler. Haksızlığa uğradıklarını düşündükleri noktada da hukuki mercilere başvurabilirler.

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Ayrıca öğrenci ve veli gönül bağını kopardığı okulda kalmamalı. Unutulmamalı ki her bütçeye, her düşünceye göre alternatif okul var. “