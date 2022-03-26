TÖZOK Başkanı Öztürk: Eğitimde teknolojinin sınırını çizmeliyiz

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Eğitim ve teknoloji alanında uzman isimlerin yer aldığı panelin açılış töreninde konuşan ve “Türkiye Özel Okullar Derneği olarak 71 yıldır ana konularımızdan biri; eğitim adına ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri takip edip, öğretmenlerimizle paylaşmak ve öğrencilerimizin kullanımına sunmaktır. Ancak bunu yaparken sınırları iyi çizmeli” diyen TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk sözlerine şöyle devam etti:

YÜZ YÜZE VE UZAKTAN EĞİTİM BİRLİKTE KULLANILIYOR

Teknolojik yatırımlarına çok daha önceden başlayan ve ciddi birikimi olan özel okullarımızın, bu tecrübelerini diğer özel okullarımızla ve resmi kurumlarımızla paylaşması düşüncesiyle yola çıktık.

Pandemi süreci öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve ailelerin uzaktan öğretime hızlı bir şekilde adapte olmasına olanak tanımıştır. Okullarımızda artık yüz yüze eğitim ve uzaktan öğretim birlikte kullanılmaktadır.

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EĞİTİMİN TEMEL UNSURU ÖĞRETMEN

Eğitim teknolojilerinde en önemli unsur içeriktir, içerik ise öğretmenlerimizin gayretleri ve üretkenliği ile oluşmaktadır. Öğretmensiz bir eğitim düşünülemez. Teknoloji ile belki öğretim yapabilir ya da öğretimi destekleyebilirsiniz ama insanı eğitemezsiniz. Teknoloji; iyi insan olmayı, ahlakı, şefkati, adaleti, değerleri, demokrasiyi, saygıyı, sevgiyi öğretemez. Bunları öğreten, kazandıran öğretmenlerimizdir.

Öğretmenlerimiz teknolojiyi alıp özümseyerek sınıfında uyguladığı ve sunum yaptığı zaman ortaya ilham alınan bir sonuç çıkıyor ve eğitim kalıcı hale geliyor. İşte bu etkinliğimizde öğretmenlerimiz; kendi geliştirdikleri teknolojiyi,kullanma yöntemlerini, derslerinde kullanma metotlarını ve aldıkları sonuçları birbirleriyle paylaşıyor olacaklar.

METAVERSE İÇİNDE HER ŞEYİN YERİ VAR

Şimdiden birçok şirket, metaverse içerisinde kendi dünyasını inşa etmeye başladı bile. Metaverse, aslında hayatımıza yeni giren bir kavram değil. Artırılmış gerçeklik ile sanal gerçeklik uygulamaları ile aslında uzun zamandır hayatımızın oldukça içinde. Oyunlardan iş toplantılarına, dijital eşyalardan sanal gayrimenkullere kadar her şeyin metaverse içinde bir yeri var.

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Metaverse, temelinde oyun mantığı üzerine inşa edildiği için şüphesiz teknolojiyle barışık Z kuşağı dediğimiz yeni öğrenen profilini hızla yakalayacaktır. Ancak önemli olan bu alandaki sınırları doğru belirlemektir.

HİÇBİR EĞİTİM YÖNTEMİ GERÇEĞİN ALTERNATİFİ OLAMAZ

Gelecekte sanal sınıflarda avatarlarla mı, yoksa gerçek sınıflarda hologramlarla mı ders yapılır bilemeyiz. Ancak, sosyal ve duygusal öğrenme ile eğitimin oluştuğu bir ortamda, fiziksel gerçekliğin dışında yaşanacak hiçbir yaşam deneyiminin, gerçeğe alternatif olamayacağı unutulmamalıdır. Bu teknolojiler, hayatlarımıza kolaylık kattığı noktalarda başvurulacak birer araçtır ve bu anlamda onlardan elbette yararlanmalıyız.