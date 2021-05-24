Töz nedir? Felsefede töz kavramı ve tanımı

Evrenin varoluşu ve sürekli değişen ve bakış açılarına göre farklılık gösteren bir takım unsurların bulunmaktadır. Ancak bazen de her şeye rağmen değişmeyen ve özünü koruyan ya da koruduğunu varsayan kavramlar vardır. İşte bu kavramlar töz çatısı altında açıklanmaktadır.

Töz Nedir?

Töz kavramı Latince de kullanılan bir kavramdır. Yine bu ifadenin Latince "substantia" ifadesinden türediği düşünülmektedir. Çünkü bu ifade altta bulunmakta olan şey anlamına gelmektedir. Değişen durumlara karşı olarak değişmeyen gerçekliği ve kendi kendine var olmayı ifade eden bir felsefe kavramına töz adı verilmektedir. Yani kısaca bir özne vasıtası ile var olmayan, bağımsızca kendisi olarak olan demektir.

Felsefede birbiri ile çelişen durumlarda bulunmaktadır. Mesela bazı realist düşünenler, değişmeyen gerçek yoktur derken, bunun tam zıttı olarak da özün değişmeyen bir özü vardır diyen ve töz kavramını destekleyen düşünürlerde bulunmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere aslında öz ile töz arasında bir yakın ilişki gözlemlenebilir.

Felsefede Töz Kavramı ve Tanımı

Ünlü felsefe adamlarından John Locke, niteliklerin var olmasının başka bir unsura bağlı olduğunu ancak bu unsurun diğer niteliklerde de olduğunu, her nitelikteki bu ortak desteğinde töz olduğunu açıklamaktadır.

Yine ünlü felsefecilerden Rene Descartes ise, tözün kendinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını, yani bununda Tanrıya işaret ettiğini belirtmiştir. Bu konuda Spinoza'da, kendisi için kendinden var olanı anlamak gerektiğini ve bunun içinde tözün başka hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını vurgulamıştır.

İşte bazı ünlü düşünürler yaptığı açıklamalar ile töz kavramını bu doğrultuda açıklamış ve her şeyin temelinde değişmeyen bir kavram olduğunu vurgulamışlardır.