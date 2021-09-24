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Toy Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Nesli Neden Tükeniyor? Toy Kuşu Özellikleri Hakkında Bilgi

Toy Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Nesli Neden Tükeniyor Toy Kuşu Özellikleri Hakkında Bilgi

Dünyanın birçok ülkesinde yer alması ile beraber toy kuşu aynı zamanda Türkiye'de de bulunmaktadır. Ancak aynı zamanda neslinin tükenmesi ile karşı karşıya kalan hayvan türleri içerisinde yer almaktadır. Peki, toy kuşu nedir, nerede yaşar ve nesli neden tükeniyor? Toy kuşu özellikleri hakkında bilgiler.

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Özellikle boyunları üzerinden ilgi çeken bir kuş türü olarak toy kuşu öne çıkıyor. Uçabilen kuşlar arasında en büyük kuş olarak da ifade etmek mümkün. Diğer yandan bu nadir kuş türleri nesli tükenmekte olan canlılar içerisinde bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı dünyanın birçok farklı bölgesinde koruma altında olan kuş türleri içerisinde yer alıyor. 

Toy Kuşu Nedir? 

Toy kuşu toygiller familyasında olan ürkek bir kuş türüdür. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük kuş türü olarak da ifade etmek mümkündür. Sadece Türkiye'de değil aynı zamanda dünyanın birçok değişik noktasındaki en büyük kuş türü olarak öne çıkıyor. En büyük kuş türü denmesinin nedeni ise uçan bir kuş olmasıdır. Her geçen yıl sayısının azalması ile beraber nesli tükenmekte olan canlı türleri arasına girmiş durumda. Bu sebepten dolayı nadide hayvan çeşitleri içerisinde ve kategorisinde bulunmaktadır. Farklı sebeplerden dolayı ise sayısı dünyanın birçok değişik noktasında her geçen zaman azalmaya devam ediyor. 

 Toy Kuşu Nerede Yaşar? 

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Türkiye ile beraber dünyanın birçok değişik bölgesinde toy kuşu yaşamını sürdürmektedir. Daha detaylı biçimde ele alınırsa, bataklık kenarlarında ve ekin alanlarında yaşayan bir kuş türüdür. Aynı zamanda avlanma seçenekleri de yine bulunduğu bölge itibariyle bataklık kenarları ve ekin alanları olarak öne çıkar. Bölgesel açıdan Türkiye'nin birçok farklı yerinde karşılaşılacak hayvan türlerinden biridir. Ancak son zamanlarda yaşam alanlarının azalması ile beraber, ciddi bir risk altında olan hayvan türleri içerisinde bulunmaktadır. 

 Toy Kuşu Nesli Neden Tükeniyor? 

 Toy kuşu hakkında en çok merak edilen konular içerisinde neslinin neden tükenmekte olduğu geliyor. Bunun için günümüzde devamlı olarak birçok farklı araştırma yapılmaktadır. Yapılan araştırma neticesinde ise yasak avlanmanın bu hayvanların neslinin tükenmesine sebep olabileceği yönünde sonuçlar çıkmış durumda. Dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de yasak avlanma üzerinden, sayısının önemli oranda azaldığını ifade etmek mümkün. Aynı zamanda yaşam alanlarının kısıtlanması ile beraber, bu hayvan türleri neslini devam ettirmekte zorluk çekiyor. O yüzden günümüzde bu kuş türünün yok olmaması için dünyanın farklı noktalarında değişik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

 Toy Kuşu Özellikleri Hakkında Bilgi 

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 Birçok özelliği ile beraber toy kuşu dünyanın en nadide hayvanları içerisinde gelmektedir. Nadide olmasının temel nedenlerinden biri özellikle sayısının oldukça aşağı düşmesidir. 

 - Türkiye'nin ve dünyanın birçok farklı bölgesi için en büyük kuş türüdür.

 - Aynı zamanda boyutlarına rağmen uçan bir kuş türü olarak öne çıkar.

 - Erkek toy kuşlarının kanat açıklığı 260 cm’ye kadar ulaşabiliyor.

 - Ağırlıkları ise 18 kilograma kadar ulaşmaktadır.

 - Dişi toy kuşları ise bu ölçüleri ve ağırlıkları ancak yarısına kadar ulaşabilir.

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 - İri bacaklı ve kahverengi lekelere sahip hayvan türleri arasındadır.

 - Aynı zamanda yetişkin bir erkek toy kuşlarının sakalları bulunur.

 - Boyutları ve ağırlıkları nedeniyle hızlı uçamayan kuş türleri içerisinde yer alır.

 - Her geçen yıl nesli zaman içerisinde tükenmeye başlayan ve sayısı az olan kuş türlerinden biridir. 

 Bu şekilde yukarıda verilen birçok farklı özelliği ile beraber toy kuşları ön plana çıkıyor. Özellikle yapılan yasak avlanma ile beraber sayılarının önemli oranda azaldığını ifade etmek mümkün. Bu sebepten dolayı koruma altına girmiş kuşlardan biridir.

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