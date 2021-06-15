Totem nedir, nasıl yapılır? Totem yapmak kısaca nedir?

Totem kelime manası olarak alamet ve hikmet olarak bilinmektedir. Totem mantığında belirli amaç için kullanılan bir madde veya durumun istenilen sonucu sağlayacağı şeklindeki inanç olarak halk dilinde kullanılmaktadır.

Totem Nedir? Nasıl Yapılır?

Totem ilkel toplumlarda var olan topluluğun ondan türediğine inanılan hayvandır. İnsan varoluş gereği kendisinin bir canlıdan türediğine araştırarak kendi kökenini yani varlığının kaynağını bulmaya çalışmıştır. İlkel toplumlar kendi varlık nedenlerini güçlerine ve özelliklerine göre bir hayvana ateftmiş böylece o belirlediği hayvanı kutsal saymıştır. Totem inancının kökeni de bu inanca dayanmaktadır.

Bir durumda veya bir olayda olayın sebep ile sonucunu bir nedene bağlayarak o neden gerçekleşmez ise sonuca ulaşılamayacağı şeklinde bir inanma hali oluşturmaktadır. Totem inanma kaynağı da buradan gelmektedir.

Totem yapmak için kişinin daha önce edinmiş olduğu tecrübe olumlu veya olumsuz iki sonuç gerekmektedir. Kişi edindiği deneyimden ötürü bir eylemi veya faaliyeti gerçekleştirmez ise istediği sonuca ulaşamamaktadır. İkinci durumda ise kişi belirlediği önceden deneyimlediği hal ve hareketleri tekrar ederse istediği sonuca kolaylıkla ulaşabilmektedir.

Totem inancı başlangıçta dini ve kutsal sayılan bir inanç biçimi olarak benimsenmesine karşın günümüzde daha çok eylem için istenilen sonuca inanma yolundaki alametler yani işaretler olarak kullanılmaktadır. Örneğin bir işte başarılı olmak isteyen kişi iş görüşmesine giderken kahverengi kıyafetler tercih ettiğinde iş görüşmesinde başarılı olacağına inanmaktadır. Aynı kişi lacivert kıyafetler tercih ettiğinde başarılı olma ihtimalini baştan reddederek aslında ters bilinç geliştirmektedir.

Totem belirleme bazı konularda daha çok öne çıkarken bazı konularda ise hiç ele alınmamaktadır. Bunun nedeni ise totem yapılması ile elde olmayan bir duruma kendi inanç yöntemi ve faaliyetleri ile yönlendirme yapmak amaçlanmaktadır. Totemlerin kökeninde kişinin elinde olmayan çevre koşullarını veya isteklerini yönetme isteği ve dürtüsü yer almaktadır.

​​​​​​Totem Yapmak Kısaca Nedir?

Totem yapmak istenilen sonuca müdahale etmek için kişinin kendi kendine bir şeyler yapması halidir. Örneğin maç esnasında takımının gol atması için maçı ayakta izlemek totem yapmanın en sık görülen biçimlerindendir. Totem yapmak kişiye göre de değişkenlik gösterdiği için dışarıdan bakıldığında saçma gelen hal ve hareketler totem inancı ile isteklerin büyüklüğünü göstermektedir. Totem inancı yapmak kısaca istediği sonuç için kendi başına yöntem geliştirmek demektir.