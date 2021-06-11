Totem ne demek? TDK'ya göre totem kelimesinin anlamı nedir? Totem sözlük anlamı

Normalde herhangi bir uğur istendiği zaman totem tutulur. Yani totem günlük hayatta bu manası üzerinden ele alınır ve değerlendirilir. Örneğin bir futbol maçını kazanmak için totem tutulur ya da farklı bir şey istediği zaman yine kullanılır. Ancak totem kelimesinin bunun dışında temel anlamı bulunmaktadır.

TDK'ya Göre Totem Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit totem kelimesinin genel bir anlamı yer almaktadır. Eski dönem topluluklarda kutsal sayılan hayvan, ağaç ya da rüzgar gibi nesnelere totem denir. İnsanlar o dönem topluluklarının bu varlıklar üzerinden, yani totem üzerinden türediğini düşünmüştür. O yüzden aynı zamanda totemler tapılan nesneler olarak da öne çıkar.

Özellikle büyüsel ve gizemsel duygular üzerinden bağlanılmış olan nesneler olarak da totemler ön plana çıkıyor. Bu durum hem canlı varlıklar ve hem de cansız nesneler olabilmektedir. Dünyanın birçok farklı ülkesinde çok eski dönemlerden bu yana gelmiş nesneler olarak öne çıkar. Çok uzun yıllar ilkel topluluklarda tapılan ve yaratıcı olarak da bilinen canlı ya da cansız varlıklar şeklinde anlatmak mümkün. Günümüzde hala birçok farklı kabile üzerinden toteme inanan topluluklar bulunuyor.