Tork Nedir Ve Ne İşe Yarar? Araba Motorundaki Torkun Anlamı

Araçlarda tork gücü değişiklik gösterir. Bu nedenle araba alırken buna dikkat etmek gerekir. Aracın motor gücüne, arabadan arabaya göre tork gücü değişiklik gösterir. Dizel motorlu araçların tork gücü, benzinli motorlu araçların tork gücünden daha fazladır.

Arabaların Motorundaki Tork Ne Anlama Gelir?

Tor, motorun dönme kuvvetini araçta tekerlekleri itme kuvvetine dönüştürür. Aslında bir nevi aracın çekiş gücü ile yakından ilgilidir. Özellikle de, yokuştan yukarı doğru çıkarken arabanın gösterdiği performans, ancak torkunun iyi olmasıyla mümkün olabilir.

Arabalarda Tork Gücü Oranı Nedir?

Dizel motorların tork gücü, benzinli motorlara göre daha fazladır. Dizel arabalarda motorların piston kolu, genellikle benzinli arabalara göre daha uzundur. Bu uzun kollar da, daha yüksek dönüş kuvveti uygulamayı sağlar. Bu nedenle, dizel motorlu araçların tork gücü, çok daha fazla olur. Bu durum, aynı zamanda yakıt tüketimini de önemli ölçüde azaltır.

Beygir Gücü Nedir?

Beygir gücü, çok eski dönemlerden günümüze kadar gelmiş, zamanla kendine önemli bir yer edinmiş ve otomotiv terminolojisi içerisine girmiş olan güç hesaplama aracıdır. Motorlu araçların olmadığı yıllarda ortaya çıkmasına rağmen hala kullanılan bir tekniktir. Beygir gücü, tarihte ilk defa İskoç mucit ve mühendis olan James Watt tarafından kullanılan bir ifadedir. James Watt, bunun için bir atın bir saniye içinde bir metre mesafeye taşıdığı güç miktarını 50 kilogram olarak hesaplayarak beygir gücünü diğer bir adı ile de Horse Power (HP) terimini ortaya attı.

Tork Gücü ile Beygir Gücü Arasında Ne Gibi Farklar Bulunur?

Tork gücü, kısaca çekiş gücünü ifade eder. Beygir gücü ise, daha çok hız ile ilgili bir kavramdır. Ama gücü kullanacağı alanlar farklıdır. Tork ile beygir gücü arasındaki temel fark da budur. Örnek verecek olursak, yarış arabalarının hızlı olması gerektiği için beygir gücü fazladır. Tork gücünün ise, hızla hiçbir ilgisi yoktur. Araç hareket halindeyken, araca uygulanacak tork gücünü ve beygir gücünü anlamanın da çeşitli yolları vardır. Tork gücünü öğrenmek için aracın devir göstergesine bakmanız gerekir. Arabanız mevcut durumda, ne kadar az bir devirde ne kadar yüksek bir hıza çıkıyorsa, tork gücünün de o kadar fazla olduğu söylenebilir.

Torkun Araçlardaki Görevi Nedir?

Taşıtlarda torkun en önemli görevleri aracın hızlanma sırasında yüksek hızlara çok kısa bir süre içinde ulaşmasını sağlamak, yük taşırken, yokuş yukarı çıkarken ve klima sistemi gibi çeşitli etkenler açıkken bile aracın çekiş gücünün düşmemesidir.

Torkun diğer bir önemli avantajı da vites geçişlerindeki ara hızlanmaları önemli ölçüde kolaylaştırmasıdır. Alçak devirde yüksek tork değerine sahip olan araçlar aynı zamanda yüksek bir çekiş gücüne sahip olur. Yüksek tork değerine sahip olan araçlar ise, üzerinde bulunan yükü daha iyi performans ve daha az yakıt tüketimi ile taşır. Araçların tork değeri motordaki krank milinin bir dakika içinde yaptığı dönüş sayısını ifade eder. Tekerleklere itme ya da dönme kuvveti olarak yansıyan bu dönüş sayıları ise araçların çekiş gücünü ve hızını etkiler. Motordaki dişlilerin çaplarını ve yerlerini değiştirmek ve piston kolu ayarları yapmak kuvvet kolunu artırmak için yapılması gerekir.