Tork nedir ve nasıl hesaplanır? Tork Birimi hakkında bilgi

Özellikle tork gücü dendiği zaman herhangi bir aracın ya da bir cihazın hareket etmesi anlamını duymuşuzdur. Genel olarak herhangi bir hareket üzerinden de anlam ifade eden tork, bir sistem içerisinde bu sistemin çalışma prensibi olarak da öne çıkıyor. Şimdi gelin beraber torkun tanımını yapalım ve nasıl hesaplandığını öğrenelim.

Tork Nedir?

Kuvvet moment ya da dönme momenti ile beraber, bir nesnenin etrafında dayanak noktasında ya da çevresinde dönme hareketine tork denmektedir. Daha basit anlatımla ister itme kuvveti ister çekme kuvveti olsun, tork bir nesnenin döndürülmesi şeklinde ifade edilebilir. Uzaklık vektörü ve devir üretilmesini sağlayan kuvvet vektörü üzerinden, Kaldıraç kullanılmak suretiyle çapraz çarpım şeklinde matematiksel olarak da ifade edilebilir.

Tork Nasıl Hesaplanır?

Motor üzerinden hareket parçalarına itme kuvveti ya da dönme hareketi şeklinde tork ön plana çıkıyor. Özellikle tork gücü ne kadar kuvvetli ise herhangi bir araç ya da cihaz aynı şekilde güçlü hale gelebilmektedir. Bir motorun şaftına bağlı bir düzenek altında bulunan tekerleğin, kuvvetin motor şaftına olan uzunluk çarpımına eşit yapısı eşliğinde matematiksel hesaplama yapılabilmektedir. Bunu formüller bazda ele aldığımızda şu şekilde yazabiliriz;

T = F X d

Torkun birimi ise aynı zamanda Newton metre olarak hesaplanmaktadır. Yazılışı ise, ‘Nm’ biçiminde ele alınır ve kullanılır.

Tork Birimi Hakkında Bilgi

Günlük kullanım için araçlarda tork birimi aynı zamanda beygir gücü olarak da yakın anlamda kullanılabilmektedir. Özellikle tır veya kamyon gibi ağır yükleri taşıyan araçlarda tork oldukça yüksektir. Böylece bu araçların çekiş gücü çok daha önemli noktaya ulaşır.