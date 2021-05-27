Torf Nedir, Nerede Bulunur? Torf Toprak Nerelerde Kullanılır?

Torf, bulunduğu saksıda nem dengesini sağlar. Aynı zamanda bitkinin çürümesini önler. Torf toprak, saksıya koyulan gübrenin saksıda uzun süre kalmasını ve toprağın beslenmesini sağlar. Aynı zamanda bitkinin yeterli miktarda su almasını da sağlar.

Torf Nedir?

Torf, tamamen organik maddelerle hazırlanan bir toprak türüdür. Bu toprağın içinde yapay olan hiçbir madde yer almaz.

Torf toprak, zaman içinde bataklık ve göl gibi alanlarda, bitkilerin su altında kalarak yıllar içinde çürümesi sonucunda ortaya çıkar.

Sık sık kullanılan torf toprağı, genellikle bitki ayrımı yapmaz.

Torf, toprak bulunduğu saksıda nem dengesini düzenlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda bitkinin çürümesini önler.

Bir çiçeği ya da bitkiyi çürümeden uzun zaman evde büyütebilmek için kesinlikle torf toprak kullanmanız gerekir.

Torf toprak, saksıya eklenen gübrenin saksıda uzun bir süre kalarak bitkiye fayda sağlamasına yardımcı olur. Torf toprak, bitkinin yeteri oranda su almasını sağlar.

Torf toprak, lifli bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda bu toprak pH değeri bakımından da bitki yetiştirilmesi açısından ideal değerlere sahiptir. Bitkiler için önerilen torf toprak, 5.5 ve 6.5 pH aralığındadır. Bu değer ise, toprağın verimli olmasını sağlar.

Torf toprağın bilinen diğer adı ise, “turba toprağı”dır. Turba toprağı, bitki yetiştirme konusunda önemli katkı sağlar.

Torf Toprak Nerede Bulunur?

Torf, toprak genellikle ılıman ve nemli bölgelerin bitkileri için tercih edilen bir toprak çeşididir. Torf toprak, toprakların ph derecesini ayarlamak için de kullanılır. Bu toprak türü, zaman içinde bataklık ve göl gibi alanlarda, bitkilerin su altında kalarak yıllar sonra çürümesi sonucunda oluşur.

Torf Toprak Nerelerde Kullanılır?

Torf toprak, evde çiçek beslemek isteyen kişilerin tercih etmesi gereken tamamen organik maddelerden oluşan kaliteli bir toprak türüdür. Torf toprak, bulunduğu saksıda nem dengesini sağlar.