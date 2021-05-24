Toraks BT nedir ve ne işe yarar?

Toraks BT, akciğerlerinizin ve göğsünüzün iç kısmının birçok resmini çeken daha ayrıntılı bir göğüs röntgeni türüdür.

Toraks BT Nedir ve Ne İşe Yarar?

Toraks BT, farklı açılardan birçok X-ışını ile göğüs ve akciğerlerin görüntüsü alarak başlar. Vücudunuzun içindeki kemiklerin ve yumuşak dokunun kesitsel görüntülerini oluşturmak için bilgisayar işleme kullanımıyla birleştirilir. Sıradan X-ışını testi yumuşak doku net görüntülerini göstermez. Bu nedenle doktorlar genellikle BT taramasından organlar, kaslar, kan damarları, sinirler ve beyin dahil olmak üzere yumuşak dokuları görmektedir.

Toraks BT Neden Yapılır?

Toraks BT taramaları çok sayıda nedenden dolayı kullanılır. Anormal tümörleri, büyümeleri veya topakları tespit etmek de dahil olmak üzere çeşitli farklı yollarla belirli kanserleri kontrol etmek için yapılabilir. Ayrıca tümörlerin yerini, kanserin evresini ve nerede biyopsi yapılacağını da belirlerler.

Tarama, bir mamogram muayenesinden sonra da istenebilir. Ayrıca kalp hastalığını, aort anevrizmalarını veya pulmoner emboliyi aramak için özel olarak tasarlanmıştır.Biyopsi gibi bir prosedür sırasında doktorlara veya cerrahlara rehberlik etmek için toraks BT taraması istenebilir. Vücudunuzun tedaviye yanıt verip vermediğini belirlemek için olduğu kadar, belirli tedavi ve ameliyat türlerinin planlanmasında da önemlidirler.

BT taramaları vücuttaki kistleri veya enfeksiyonları tespit etmek için kullanılabilir. Ayrıca vücuttaki kemik yapılarını belirleyebilirler ve kemik yoğunluğunu doğru bir şekilde ölçebilir. Bunun yanı sıra travmatik iç yaralanmaları tanımlamak için ya da kaza sonrası hastayı hızlı bir şekilde incelemek için sıklıkla kullanılır.

Göğüs BT taraması, akciğer nodülüne daha iyi bakmak, pnömoni ya da amfizem gibi diğer akciğer hastalıklarını değerlendirmek için idealdir. Göğüs röntgeni üzerinde bir anormalliğe daha fazla çalışmak veya daha dikkatli bakmak için sıklıkla kullanılır. Göğüs BT taramaları genellikle enfeksiyonlar, akciğer kanseri, pulmoner emboli ve anevrizmalar dahil olmak üzere yaygın göğüs problemlerinin bulunmasına veya tanımlanmasına yardımcı olur.