Topraksız tarım nedir ve nasıl yapılır? Topraksız tarım malzemeleri ve maliyeti

Topraksız tarımın pek çok avantajı bulunmaktadır. Evlerin balkonlarında bile toprağa ihtiyaç duymadan bu tarım çeşidi uygulanabilmektedir.

Topraksız Tarım Nedir ve Nasıl Yapılır?

Topraksız tarım ilk olarak 1930 yılında kullanılmaya başlamıştır. Bulan kişi ise İngiliz Prof. Dr. William Gericke olmuştur. Bu uygulama sonraları Hollanda da geliştirilmiştir. Türkiye'de ise ilk kez 1995 yılında topraksız tarım yapılmaya başlamıştır. Ülkemiz şuanda bu uygulamada dış pazar ve yatırım alanı olarak oldukça gelişmiştir.

Topraksız tarım Türkiye'de çok bilindik bir yöntem değildir. Çünkü bu uygulamalar genellikle ülkemizde ihracata dayalı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Çünkü topraksız tarım uygulamalarının maliyeti oldukça yüksektir. Bu maliyet de genelde ürün fiyatlarına yansıtılmaktadır. Bu sebeple de ülkemizde çok bilinen bir uygulama değildir.

Topraksız tarım uygulamasında fideler zemine dikilmez. Bunun yerine fidelere özel hazırlanmış olan kaplara yerleştirilmektedir. Fideler genellikle Danimarka'dan alınan kaya yünü isimli maddenin içine yerleştirilmektedir. Kaya yünü suyu tutma özelliği olması sebebi ile topraksız tarımda çokça kullanılmaktadır. Bunun dışında fidenin dikileceği kabın içerisine perlit de eklenir. Perlit maddesinin de ısı yalıtımı oldukça iyi olduğu için dikilen bitki sıcaklık değişimlerinden çok az düzeyde etkilenmektedir.

Fide dikim işleminden sonra meyve verme döneminde ise bu sefer bombus arılarına çok görev düşmektedir. Bu arılar çiçeklerin döllenme evresinde çiçeklerin iç kısımlarında bulunan polenleri emip tozlaşmayı sağlamaktadırlar.

Bu yöntem ile yetiştirilen bir domates toprakta yetişen domatese oranlar daha sağlıklı ve kırmızı olmaktadır. Yöntem doğru uygulandığı zaman fidenin dikiminden 70 gün sonra domatesler toplanacak duruma gelmektedir.

Topraksız Tarım Malzemeleri ve Maliyeti

topraksız tarım için gereken malzemeleri internetten kolay bir şekilde hazır almak mümkündür. İnternet üzerinden satılan malzemelerin muadilleri de vardır. Yani bu tarım yöntemini uygulamayı düşünüyorsanız çok daha uygun fiyatlara bunu gerçekleştirebilirsiniz.

Daha az maliyetli bir şekilde uygulamayı yapmak için plastik boru yerine daha yumuşak bir malzeme olan hortum kullanabilirsiniz. Özel bidon almak yerine de eski bir yoğurt kabı kullanabilirsiniz. Meyve sepeti yerine de plastik bardak işinizi görecektir.

PVC Borular

Bu bitkilerin sabit bir şekilde büyümesini sağlamaktadır. Plastik boruları nalburdan temin edip üzerindeki delikleri matkap ile kendiniz de yapabilirsiniz. Eğer matkabın yoksa isterseniz bıçak kullanarak da bu işlemi gerçekleştirmeniz mümkündür. PVC boru üzerine keseceğiniz daireyi çizdikten sonra bıçağı ısıtarak deliği kolay bir şekilde açmanız mümkündür.

Besin Çözeltileri

Besin çözeltileri yetiştirilecek bitkiye özel olarak hazırlanmaktadır. Bu mineralli çözeltileri internet üzerinden çok kolay bir şekilde temin edebilirsiniz. Çözeltiyi kendiniz hazırlamayı da tercih edebilirsiniz. Fakat o zaman maliyeti çok daha fazla olacaktır. Çilek, domates ve marul gibi bitkileri yetiştirmek için özel bidonlar içerisinde ya da toz halinde mineraller yaklaşık 5 TL civarı satılır.

Bu besin çözeltisini aldığınız zaman bitkinizin tüm ihtiyacı olan minerali sağlamış olursunuz. Bu mineraller sayesinde bitki oldukça kısa bir süre içerisinde gelişimini tamamlar.

Su Tankı

Çözelti ve su bu tank içinde kolay bir şekilde karıştırılmaktadır. Dilerseniz tankı toprağa gömerek bu şekilde muhafaza da edebilirsiniz. Bu işlemde bidonun ağzını toprak ile aynı seviyeye getirmeniz gerekir. Böylelikle tankın fazla yer kaplamasını da önlemiş olursunuz. Bu tanklar özel olarak satılır. ancak maliyeti daha düşük bir uygulama istiyorsanız bir damacana ya da büyük bir yoğurt kovası da kullanabilirsiniz.