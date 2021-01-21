Topraklama nedir ve ne işe yarar? Topraklama nasıl yapılır ve çeşitleri hakkında bilgi

Topraklama en genel tanımıyla elektrik cihazlarının bir kaçağa karşı korunması için yapılan bir sisteme dayanmaktadır. Bazı elektrik cihazlarında kaçak durumunda hayati bir tehlike söz konusu olabilir. Topraklama ile bu hayatı riskler ortadan kalkar.

Topraklama Nedir ve Ne İşe Yarar?

Topraklama elektrik ile çalışan tüm cihazların herhangi bir elektrik kaçağı durumunda elektriğin doğrudan toprağa iletilmesini sağlayan bir sistemdir. Özellikle kaçak elektrik durumlarında, cihazlar insan hayatını riske atabilir. Özellikle kaçak durumunda, fazla gelen elektrik yükünün direnci topraklama sayesinde doğrudan toprağa verilir ve kişinin hayati tehlikesi de ortadan kalkar.

Topraklama sistemi kanuni bir zorunluluktur. Çünkü kişinin hayatı tehlikesi söz konusudur.

Topraklama sisteminin yapılmasındaki en önemli amaç ise; kaçak elektriğin toprak yüzeyine aktarılarak kişinin sağlığının korunmasıdır. Aksi halde kaçak elektrik nedeniyle hem tüm cihazlar zarar görür hem de kişinin hayati tehlikesi oluşur. Kısacası topraklama ne işe yarar sorusunun cevabı kaçak elektriğin toprağa verilmesini sağlar şeklindedir.

Topraklama Nasıl Yapılır ve Çeşitleri Hakkında Bilgi

Topraklama sistemi tüm binalarda ve elektrik hattının geçtiği yapılarda yapılması gereken en önemli sistemlerden birisidir. Topraklama sistemi olmayan yerlerde kaçak elektriğin ya da herhangi bir elektrik kesintisinin sonucunda pek çok cihaz bozulur ya da arıza verir. Topraklama işlemi genellikle çubuk elektrotlar sayesinde yapılır. Topraklama için şu aşamaları yapmak gerekir;

- Yaklaşık 1 metre uzunluğunda, 3 adet bakır çubuğa ihtiyacımız olacaktır.

- Bu bakır kablolara binaya çekilen kablolar bağlanır.

- Toprak yüzeyinden 2 metre aşağıda bir kazı yapılarak, bu kablolar en az 1 metre aralıklarla yerleştirilir.

- Gem tozu ile betonite denilen malzemeler karıştırılarak kazılan alana yaklaşık yarım metre kadar doldurulur ve daha sonra toprağın üstü örtülür.

- Yapılan binanın diğer topraklama hattı ile yeni topraklama hattı birleştirilir. Konutta herhangi bir topraklama hattı yoksa bu işlem eve kadar çekilmelidir.

Tüm bu işlemler sonucunda istediğiniz alanı topraklama yapılmış olur ve hem elektrikli cihazlar hem de kişinin sağlığı koruma altına alınır. Topraklama yapılırken topraklamanın çeşitleri de önemlidir. Topraklama çeşitleri üç sınıfa ayrılır. Bunlar;

1- koruma topraklaması,

2- fonksiyon topraklaması ve işletme topraklamasıdır.

Topraklama ve elektrikli cihazlar ile ilgili bir bilginiz yoksa mutlaka bu sistemin bilen bir kişi tarafından yapılması hayati bir önem arz etmektedir.