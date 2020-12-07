Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Toprak bilimi ve bitki besleme bölümü toprak tanımlama ve toprak ıslahı konusunda donanımlı agronomistleri yetiştiren akademik bir disiplin olarak bilinmektedir.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Tanıtımı Ve Hakkında Bilgi

Toprak bilimi ve bitki besleme bölümünde toprak ıslahı ile birlikte sınıflandırma yöntemi ile sürdürülebilir toprak kullanımı anlatılır. Aynı zamanda bitki besin elementleri arasındaki ilişkiler de anlaşılır. Bunun yanı sıra bu bölümde çeşitli uzmanlığa sahip donanımlı kişiler de yetiştirilir.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Nedir?

Toprak bilimi ve bitki besleme bölümü toprakta doğru gübreleme uygulamalarını öğretir. Nitelikli araştırmacılar toprak bilimi ile ilgili araştırma projeleri hazırlarlar. Üniversitelerdeki toprak bilimi ve bitki besleme bölümünde verilen eğitimler neticesinde toprağın doğru kullanımı anlatılır.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünün Amacı Nedir?

Üniversitelerde bulunan toprak bilimi ve bitki besleme bölümünde verilen eğitimler neticesinde donanımlı ve başarılı agronomistler yetişir. Bu aronomistler de toprak ıslahı ve bitki besin elementleri arasındaki ilişkileri araştırırlar. Bu kapsamda da önemli çalışmalar yapılır.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Mezunu Ne İş Yapar?

Toprak bilimi ve bitki besleme bölümünden mezun olan kişiler genellikle tarım sektöründe ve toprak araştırmalarında çalışırlar. Özellikle doğal afetler ya da nüfus artışından kaynaklanan durumlarda toprak bilimcilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu problemleri gidermek için ise elde edilen kaynakların verimli kullanılması çok önemlidir.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerde bulunan toprak bilimi ve bitki besleme bölümünde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Dolayısı ile bu bölümden başarı ile mezun olan kişiler "Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Lisans Diploması" elde edebilirler. Toprak bilimi ve bitki besleme bölümünden mezun olan kişilere "Toprak Bilimci" unvanı verilir.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Okumak İçin Ne Gereklidir?

Toprak bilimi ve bitki besleme bölümünde okumak isteyen kişilerin toprak ve tarıma çok ilgilerinin olması gerekir. Bunun yanı sıra araştırmacı ve meraklı bir yapıya sahip olan kişiler bu bölümde okuyabilirler. Disiplinli ve sorumluluk sahibi kişiler bu bölümde eğitim alabilirler.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Öğretimi İngilizce midir?

Üniversitelerdeki toprak bilimi ve bitki besleme öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Bu dört yıl boyunca öğrenciler toprak bilimi ve bitki besleme derslerini görürler.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerdeki toprak bilimi ve bitki besleme bölümü sayısal puan türü ile öğrenci alıyor. Dört yıl süresince bu bölümde eğitim görmek isteyen öğrenciler üniversite sınavında Matematik ve Fen Bilimleri sorularını cevaplayabilirler. Bu sayede istedikleri puanı alarak toprak bilimi ve bitki besleme bölümüne yerleşirler.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitelerdeki toprak bilimi ve bitki besleme bölümünde botanik, kültür bitkilerinin morfolojisi, analitik kimya, organik kimya, meteoroloji, bitki koruma ve toprak bilgisi gibi dersler verilmektedir. Aynı zamanda bu bölümde eğitim gören öğrenciler dört yıl boyunca toprak fiziği, toprak genetiği ve sınıflandırılması gibi derslerden sorumlu olurlar.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Toprak bilimi ve bitki besleme bölümünden mezun olanlar için iş imkanı oldukça fazladır. Bu bölümden mezun olan kişiler doğal afetler, nüfus artışı nedeni ile oluşan problemleri gidermek amacıyla çeşitli işler yapabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Toprak bilimi ve bitki besleme bölümü mezunları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Müdürlüğünde iş bulabilirler. Bu açıdan yeni yapıla barajların fizibilite çalışmalarında da yer alırlar.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Çalışma Alanları Nelerdir?

Toprak bilimi ve bitki besleme bölümünden mezun olan kişiler için çalışma alanı oldukça geniştir. Bu bölümden mezun olan kişiler özel sektörde ve devlet sektöründe rahatlıkla iş bulabilirler.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi gibi pek çok üniversitede toprak bilimi ve bitki besleme bölümü bulunmaktadır.