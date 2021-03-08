Toprağı İşleyen Ekmeği Dişler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cümle içerisinde güzel bir uyum sağlayan tek başına da kullanılabilen toprağı işleyen ekmeği dişler atasözü, pek çok insana da öğüt olarak kullanılabilir. Özellikle Türkçedeki en güzel atasözlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Toprağı İşleyen Ekmeği Dişler Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir şeyi hakkı ile elde edebilmek için çalışmak ve alın teri dökmek gerekir. Sonuçta emeksiz hiçbir şey olmaz. Ancak doğru ve planlı bir şekilde çalışırsa emeğin karşılığı verimli biçimde alınabilir. Başarının yolu her zaman çok çalışmaktan geçer.

Toprağı İşleyen Ekmeği Dişler Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Toprağı işleyen ekmeği dişler atasözünü cümle içinde kullanabilir veya tek başına da gerekli yerlerde amaca uygun değerlendirebilirsiniz.

‘’Bu işi eğer başarmak istiyorsan çok çalışman gerektiğini unutmamalısın, sonuçta toprağı işleyen ekmeği dişler.’’