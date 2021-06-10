Topoğrafya Nedir? Coğrafya'da Kısaca Topoğrafya Tanımı

Topografi, bugün bildiğimiz ve sevdiğimiz pek çok şeyi şekillendirmeye yardımcı oldu. Topografik Google Haritalar, güzel büyük ölçekli mimari ve hatta en iyi yol ve demiryollarımızın oluşturulmasına yardımcı oldu.

Topografya Nedir?

Topografi, Dünya yüzeyinin tüm yumrularının ve tümseklerinin incelenmesidir. Arazinin dış hatlarına, yüzeyi kaplayan bitki örtüsüne ve insan yapımı özelliklere bakar. Topografik haritalar, iki boyutlu bir yüzey üzerinde üç boyutlu bir manzara gösterir. Bu haritalar arazinin profillerini, yüksekliklerini, dağlarını, vadilerini gösterir. Kontur ve yükseklik bilgileri onları diğer haritalardan ayırır. Topografi, Dünya yüzeyinin incelenmesine atıfta bulunmanın yanı sıra, diğer gezegenlerin yüzeylerini incelerken de kullanılabilir.

Topografya kelimesi, yer anlamına gelen iki Yunanca eserin "topo" ile kaydetme veya not alma anlamına gelen "grafya" nın birleşimidir. İnsanlar uzun zamandır arazinin şeklini kaydetmekle anlaşılır bir şekilde ilgileniyorlardı. Manzaranın doğru bir görüntüsüne veya haritasına sahip olmak, kendinizi manzara içinde konumlandırmanıza ve böylece bir alanda hareket etmenin en uygun yolunu bulmanıza izin vererek bir yerden diğerine gitmenize yardımcı olur.

Topografik Haritalar Nelerdir?

Topografik haritalar aynı zamanda topo haritaları veya kontur haritaları olarak da bilinir. Dünya'nın dış hatlarını kaydeder ve görüntüler. Bu 2B haritalar, kontur çizgileri kullanarak üç boyutlu kara yüzeyini gösterir. Kontur çizgileri, karanın deniz seviyesinden yüksekliğini temsil eder. Eş yükselti çizgileri birbirine ne kadar yakınsa, arazinin yükselişi ve alçalması o kadar diktir.

Bazen topografik haritalar, belirli özellikleri belirtmek için renkleri kullanır. Örneğin kahverengi, toprağın dış hatlarını temsil eder; siyah, binalar veya yollar gibi insan yapımı özellikleri, mavi ise nehirleri gösterir. Topografik haritaların ilk kullanımlarından biri, İngiliz ordusunun ayrıntılı arazi araştırmaları gerçekleştirdiği on sekizinci yüzyılda oldu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu da aynı şeyi yaptı ve taktik stratejiler için topografik haritalar kullandı.

Topografya, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllardan beri uzun bir yol kat etti. Artık yalnızca Dünya'nın yüzeyini değil, aynı zamanda insan yapımı yapıları ve diğer gezegenlerin yüzeylerini de hesaba katan daha ayrıntılı kontur haritaları oluşturabiliriz.

Topografik Haritalar Ne İçin Kullanılır?

Günümüzde topografik haritaların birçok kullanımı vardır. Örneğin, madencilik fırsatlarını, potansiyel gölet alanlarını ve yürüyüş yollarını belirleyebilirler. En yaygın kullanım ise şehir planlamasıdır. Büyük ölçekli inşaat projeleri ve otoyol planlama kurumlarının, yapısal olarak sağlam binalar ve verimli yol yolları oluşturmak için arazinin dış hatlarını hesaba katması gerekir.

Topografik Haritalar Nasıl Oluşturulur?

Topografik haritalar, onları oluşturma şeklimiz nedeniyle eskisinden çok daha doğrudur. Haritalar, bir 3B nesneyi veya manzarayı temsil eden noktaların veya 3B koordinatların bir koleksiyonu olan nokta bulutu verileri kullanılarak yapılır.

Bir topo haritası oluşturmanın ilk adımı, nokta bulutu verilerini, genellikle Havadan LiDAR veya fotogrametri kullanan bir Mobil Eşleştirici gibi bir tür LiDAR sistemi toplamaktır. LiDAR, lazer ışığı darbeleri kullanarak ölçümleri toplarken, fotogrametri, araziyi yukarıdan fotoğraflamayı ve fotoğraflardan ölçümleri hesaplamayı içerir. Haritacılar, bu tekniklerden birini kullanabilir veya nokta bulutu verilerini toplamak için ikisini birleştirebilir.

Kayıt işleminden sonra, nokta bulutu verileri daha sonra nokta bulutu işleme yazılımı kullanılarak işlenir. Yazılım, verileri bir topografik haritaya dönüştürebilir. Doğru bir topografik harita oluşturmak için, haritanın kapsayacağı tüm alan için yükseklik verilerinin toplanması gerekir. Geniş alanlar için topografik haritalar oluştururken, bu veri toplama süreci çok emek yoğun olabilir. Bu, geniş alanlardaki verilerin genellikle uçaklar veya uydular kullanılarak toplanmaktadır.