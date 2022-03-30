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Toplumcu gerçekçi yazarlar kimlerdir ve eserleri nelerdir? Örnekler ile bilgiler

#Eğitim#Araştırma#Toplumcu Gerçekçi Yazarlar Kimlerdir
Toplumcu gerçekçi yazarlar kimlerdir ve eserleri nelerdir Örnekler ile bilgiler

1.yüzyılın ikinci çeyreğinde toplumcu gerçekçi akım hem sinema hem de edebiyat alanında ortaya çıkmıştır. Sinemada İtalyan Yeni Gerçekçi adı ile bilinmekte olan akım, edebiyatta ise başta hikaye ve şiir olmak üzere pek çok türü kapsamaktadır. Toplumcu gerçekçi yazarlar kimlerdir ve eserleri nelerdir detayları ile derledik.

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Toplum gerçekçi akımının en temel özellikleri şöyle sıralanabilir: 1- Hikaye ve roman gibi olay yazılarında halkın anlayabileceği nitelikte sade bir dil kullanılmıştır. 2- Öykülerde yoksulluk, işsizlik, savaş ve göç gibi toplumsal sorunlar işlenmiştir. 3- Toplumun alt kesiminde yer alan insanlar gerçekçi bir bakış açısı doğrultusunda el alınmıştır.

 Toplumcu Gerçekçi Yazarlar Kimlerdir ve Eserleri Nelerdir?

 Toplumcu gerçekçi yazarlar konusu pek çok insanın merak ettiği, öğrenmek istediği ve araştırmakta olduğu önemli konu başlıkları arasında yerini almaktadır. Bu sebepten dolayı konu hakkında her bireyin anlayabileceği düzeyde açıklayıcı bilgilerin verilmesi çok önemlidir. Tarihte toplumcu gerçekçi eserler kaleme almış olan çok değerli yazarlık bir hayli büyük öneme sahip olan birbirinden kıymetli eserleri kaleme almışlardır.

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 Bu doğrultuda toplumcu gerçekçi yazarlar arasında bulunmuş olan isimleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 Sabahattin Ali: Yazar kaleme aldığı eserlerinde insan psikolojisinin derinliklerine inen Sabahattin Ali hem romanlarında hem de öykülerinde insan ilişkilerini oldukça detaylı bir biçimde analiz etmiştir. Yazarın Türkiye'de ve dünya genelinde en çok okunan öykü kitaplarını ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

 - Kağnı,

 - Sırça Köşk,

 - Ses

 - Esirler

 Yaşar Kemal: Yazar, öykü haricinde, deneme, roman, röportaj, makale ve şiir türünde de eserler kaleme almış olan çok yönlü bir yazardı. Toplamda dört kitaptan meydana gelen İnce Mehmet serisi 20'den fazla sayıda farklı dile tercüme edilmiştir. Yazarın Sarı Sıcak isimli kitabı ise en çok okunan öykü kitapları arasında yerini almıştır.

 Kemal Bilbaşar: Öykülerin sınıf çatışması, zengin - fakir arasında varlık gösteren fark ve yabancılaşma gibi temaları işleyen Kemal Bilbaşar da toplumsal gerçekçi yazarları arasında yer almaktadır. Yazarın kaleme almış olduğu öykü kitaplarının isimleri:

 - Irgatların Öfkesi

 - Cevizli Bahçe

 Fakir Baykurt: Toplum gerçekçi akımı yazarlarından biri olan Fakir Bayburt'un en ünlü eseri Yılanların Öcü'dür. Yılanların Öcü isimli kitap, 1961 tarihinde Metin Erksan, 1985 tarihinde ise Şerif Gören tarafından beyaz perdeye uyarlanmıştır. Fakir Baykurt roman ve öykülerinde çoğunlukla köylülerin günlük yaşamından kesitler sunmuştur.

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 Kemal Tahir: Türk Edebiyatının en başarılı ve üretken isimleri arasında kendisine yer bulmayı başarmış yazarlardan biri olan Kemal Tahir, 50'den fazla kitap kaleme almıştır. Yazarın kitaplarından bazıları Osmanlı tarihine ışık tutan bir nitelik barındırırken, bazıları günümüzün sorunlarını mercek altına almıştır. Yazarın en çok okunan kitaplarından bir tanesi Devlet Ana isimli olan eseridir. Bunun haricinde en çok satan diğer kitaplarını şu şekilde sıralamak mümkün:

 - Rahmet Yolları Kesti

 - Esir Şehrin İnsanları

 - Yediçınar Yaylası

 Örnekler İle Bilgiler

 Toplumsal gerçekçi akımı yazarlarında “Sanat toplum içindir” anlayışı ön plana çıkar. Yazarlar üzerlerine almış oldukları sosyal sorumluluklarını eserleri ile yerine getirmeye çaba göstermişlerdir. Toplumcu gerçekçi sanatçılar için sanattan ziyade bazı düşüncelerin eserler vasıtasıyla aktarılması daha büyük bir önem taşımaktadır. Bu doğrultuda genellikle şu konular işlenmiştir:

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 - Büyük şehirlere yaşanan göçler,

 - Köylünün yaşadığı sıkıntılar,

 - İşçi sınıfı,

 - Geçim sıkıntısı gibi çeşitli konulara yer verilmiştir.

 Toplumsal gerçekçi akımın diğer öykücüler ve en önemli eserleri arasında şunlar sıralanabilir:

 - Mahmut Makal: Ötekilerin Havası

 - Orhan Hançerlioğlu: Yedinci Gün

 - Talip Apaydın: Hem Uzak Hem Yakın

 - Faik Baysal: Drina'da Son Gün

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#Eğitim#Araştırma#Toplumcu Gerçekçi Yazarlar Kimlerdir

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