Toplumcu gerçekçi hikaye anlayışı nedir, yazarları kimlerdir ve örnekleri nelerdir?

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Toplumcu gerçekçi hikaye anlayışının temsilcileri, sanat toplum içindir ilkesine bağlı kalarak çeşitli eserler kaleme almıştır.

Toplumcu Gerçekçi Hikaye Anlayışı Nedir?

Toplumcu gerçekçi hikaye anlayışı, büyük şehirlere göçün beraberinde getirdiği sorunlar ve sosyalizm üzerinde durmuştur. Bu eserlerde genellikle de siyasi ideolojiler ön plana çıkar. Bu akımı savunan sanatçılar, sanat toplum içindir anlayışını benimser. Sinemada İtalyan Yeni Gerçekçi adı ile de bilinen bu akım, edebiyatta ise, başta hikaye ve şiir başta olmak üzere pek çok türü kapsar.

Toplumcu Gerçekçi Hikaye Anlayışı Yazarları Kimlerdir ve Örnekleri Nelerdir?

Yaşar Kemal: Yaşar Kemal, öykü dışında, deneme, makale, roman, röportaj ve şiir türünde de önemli eserler kaleme alan çok yönlü bir yazardı. Toplam dört kitaptan meydana gelen İnce Mehmet serisi 20'den fazla dile tercüme edildi. Sarı Sıcak adı verilen kitabı ise, yazarın en çok okunan öykü kitapları arasında yer alır.

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Sabahattin Ali: Eserlerinde insan psikolojisinin en derinliklerine inen Sabahattin Ali hem romanlarında hem de öykülerinde insan ilişkilerini detaylı bir şekilde analiz eder. Yazarın dünya genelinde ve ülkemizde en çok okunan öykü kitapları ise şunlardır; Kağnı, Sırça Köşk, Ses ve Esirler

Fakir Baykurt: Bilinen en ünlü eseri Yılanların Öcü'dür. Yılanların Öcü ismi verilen kitap, 1961 yılında Metin Erksan, 1985 yılında ise, Şerif Gören tarafından sinemaya uyarlandı. Fakir Baykurt romanları ve öyküleri ile genellikle köylülerin günlük yaşamından kesitler sunar.

Kemal Bilbaşar: Öykülerin sınıf çatışması, zengin ve fakir arasında bulunan fark ve yabancılaşma gibi konuları işleyen Kemal Bilbaşar da toplumsal gerçekçi öykücüler arasında bulunuyor. Öykü kitaplarının isimleri ise şunlardır; 1- Cevizli Bahçe 2- Irgatların Öfkesi

Kemal Tahir: Türk Edebiyatının en üretken ve başarılı isimlerinden biri olan Kemal Tahir’in, 50'den fazla eseri bulunuyor. Bu kitaplarından bazıları ise, Osmanlı tarihine ışık tutarken, bazıları günümüzün sorunlarını irdeler. Yazarın en fazla okunan kitaplarının başında Devlet Ana yer alıyor. Aynı zamanda yazarın en çok satan diğer kitaplar ise, şu şekilde sıralanabilir: 1- Esir Şehrin İnsanları 2- Yediçınar Yaylası 3- Rahmet Yolları Kesti

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Toplumsal gerçekçi diğer bilinen öykücüler ve en önemli eserleri ise şunlardır:

Orhan Hançerlioğlu - Yedinci Gün

Talip Apaydın - Hem Uzak Hem Yakın

Mahmut Makal - Ötekilerin Havası

Faik Baysal - Drina'da Son Gün

Toplumcu Gerçekçi Hikaye Anlayışının Özellikleri

Toplumcu gerçekçiler eserlerinde büyük şehirlere göçün yol açtığı sorunlar ve sosyalizm üzerinde durmuştur.

Roman ve hikayelerde çok güçlü bir kurgu bulunmaz.

Bu eserlerde ise, siyasi ideolojiler daha fazla ön plana çıkar.

Eserlerde köylü ağızlarına çok fazla yer verilir.

Anadolu coğrafyası ve insanı, toplumda yaşanan çatışmalar, düzensizlikler, köy gibi küçük yerleşim yerlerinde yaşanan sorunlar ağa ve köylü, öğretmen - imam, zengin-fakir, güçlü-güçsüz, halk-yönetici, aydın-cahil ve büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı sorunlar gibi konular üzerinde yoğunlaşıyor.

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Sanat eseri, belli görüşleri ortaya koymak için kullanılan bir araçtır.

Halkı aydınlatmak düşüncesi ile bazı yazarlar çeşitli bölgeleri özellikle konu edinmiştir.

Yazar, okuyucuyu kendi görüşleri doğrultusunda yönlendirmek ister.

Bu akımı sahip benimseyen kişiler, toplumsal sorunları kaleme alır.