Toplam 359 bin 120 öğrenci tabletine kavuştu

Uzaktan eğitime tablet desteğinde, 5'inci faz dağıtımlarıyla 45 bin 620 öğrenciye daha tablet bilgisayarları ulaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tabletlerin gönderildiği 29 ilin yöneticisiyle video konferansla yaptığı toplantıda uzaktan eğitime destek sürecinde sahadaki çalışmaları değerlendirdi. Türkiye’nin uzaktan eğitim sürecinde dünyaya örnek olacak erişim alternatifleri sunduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, “Tam zamanlı yayın yapan üç ayrı televizyon kanalımız, internet üzerinden günlük 3 milyon canlı ders, EBA internet portalı, EBA Destek Noktaları ve EBA Mobil Destek Araçları ile ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaşıyoruz. Bu ay sonunda, 500 bin tabletin tamamını öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Cihaz ve erişim desteklerimize, paydaşlarımızla iş birliğiyle devam edeceğiz” dedi.

'TABLET DAĞITIMI AY SONU TAMAMLANACAK'

Bu yeni fazla birlikte 500 bin tabletin 359 bin 120 adedi sahiplerine ulaşmış olacak diyen Selçuk “Haftalık gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak. Ailelerin ya da öğrencilerin tablet bilgisayar talebi için herhangi bir yere başvuru yapması gerekmiyor. Tablet bilgisayarlar; alenin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi verilere dayalı olarak uygulanan dağıtım stratejisi çerçevesinde 'eğitimde fırsat adaleti' hassasiyetiyle öğrencilere ulaştırılıyor. Tablet bilgisayarlarda öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kapasiteli GSM internet hizmeti de bulunuyor” diye konuştu.