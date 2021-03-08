Topalla Gezen Aksamak Öğrenir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu atasözünde ''gezmek'' kelimesi, birlikte vakit geçirmek, arkadaşlık etmek anlamında kullanılmıştır. Arkadaşlarımızı iyi seçmemiz konusunda bize öğüt veren birçok atasözümüz var. Bunlardan bazıları: ''Körle Yatan Şaşı Kalkar'', ''Bana Arkadaşını Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim.''

Topalla Gezen Aksamak Öğrenir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birinci Anlam: Kişi kimi kendisine örnek alıyor ve onun peşinden gidiyorsa ona benzemeye başlar. Yalancı insanlarla vakit geçirenler dürüstlükten uzaklaşır. Hileci ve kurnaz insanlarla görüşenler de bu kişiler gibi davranmaya başlar.

İkinci Anlam: Topalla Gezen Aksamak Öğrenir atasözü insanların arkadaşlarını seçerken dikkat etmesi gerektiğini öğütler. İyi niyetli ve dürüst insanlarla dost ve sırdaş olunabilir ama kötü insanlarla arkadaş bile olunmaz.

Topalla Gezen Aksamak Öğrenir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Topalla gezen aksamak öğrenir, başka da bir şey öğrenmez.