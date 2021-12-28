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Tomurcuk ne demek, ne anlama gelir? Tomurcuk kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Tomurcuk#Tomurcuk Ne Demek
Tomurcuk ne demek, ne anlama gelir Tomurcuk kelimesinin TDK sözlük anlamı

Çiçeklerle alakalı kullanılan kelimeler kişilerce araştırılabiliyor. Çiçeklerle ilgilenen kişiler tomurcuk kelimesinin sözlük anlamını araştırabiliyor. Tomurcuk kelimesi internet sitelerinde en çok araştırılan kelimeler içerisinde yer alıyor. TDK'ya göre tomurcuk kelimesinin karşılığı kişilerce öğrenilmek istenen bilgiler arasındadır. Tomurcuk ne demek, ne anlama gelir? Tomurcuk kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında tüm detayları derledik.

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Günlük hayatında tomurcuk sözcüğünü tercih eden çok fazla insan bulunuyor. Anlamı bakımından tomurcuk kelimesi yaygın olarak kullanılıyor. Tomurcuk kelimesi TDK'ya göre, çiçek veya yaprak verecek olan filizi ifade ediyor.

 Tomurcuk Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Sözcükler hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak isteyen kişiler, kendi gelişimleri için araştırma yapabiliyor. Türkçe dilini daha özenli kullanmak için daha fazla kelimenin anlamını bilmek gerekiyor. Anlam bakımından önemli olduğu düşünülen tomurcuk kelimesi de araştırılan başka bir kelimedir. Tomurcuk sözcüğünün detaylı olarak sözlük anlamı öğrenilmek istenebiliyor. Sözlüklere bakıldığında tomurcuk kelimesi, çiçek verecek olan filiz anlamındadır. Bireyler çiçek verecek filiz anlamında tomurcuk sözcüğünü kullanabiliyor.

 Tomurcuk Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Araştırılarak bilgi sahibi olunmak istenen tomurcuk sözcüğünün anlamı, TDK'da açıklanmıştır. Bireylerin tamamı tomurcuk kelimesini TDK'ya başvurarak öğrenebiliyor. TDK tarafından belirtilmiş olan anlamı, kişilerce görülebiliyor. TDK'da tomurcuk kelimesi, çiçek açacak olan gonca anlamında da kullanılıyor. Çiçek açacak olan goncaların tamamı tomurcuk olarak adlandırılıyor. Tomurcuk kelimesi çiçek açacak goncaları temsil ediyor.

 

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