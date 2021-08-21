Tomogrofi Nedir Ve Neden Çekilir? Bilgisayarlı Ve Renkli Tomografi Çekilmesinin Nedenleri

Tomogrofi kelimesi Yunanca kaynaklı olup 1915 senesinde tıp dünyasına dahil edilmiştir. Fransız doktor Boccage tarafından icat edilen bir yönteme tekabül etmektedir.

Tomogrofi Nedir?

Tomogrofi, tıp alanında karşımıza çıkan bir kavramdır. Radyolojik teşhis yöntemi anlamına gelmektedir. Bu yöntem 1915 yılında icat edilmesine rağmen 1930 senesinde uygulamaya konulmuştur. İlgili radyolojik teşhis X ışını üreten tüp ve röntgen filmi hareketi neticesinde ortaya çıkmaktadır.

Söz konusu yöntem ile bir organın 1 ve 2 cm kalınlığında ince parçalarının görüntüleri elde edilmektedir. Bu şekilde organ önden arkaya, yukarıdan aşağıya ve yatay zeminde incelenebilmektedir.

Tomogrofide X ışınları kullanılmaktadır. Bu nedenle radyasyona maruz kalınabilmektedir. Normal radyolojik görüntülemeye oranla, hasta kişi yoğun radyasyon etkisi altında kalmaktadır.

Tomogrofi Çektirmenin Nedenleri Nelerdir?

Tıp alanında hastalıkların tedavi edilme yöntemleri ve süreçleri, hastalığa bağlı gelişmektedir. Tomogrofinin çektirilme nedenleri de kişilerin hastalıkları neticesinde ortaya çıkmaktadır. İlgili tıbbi yöntem şu hastalıkların görülmesi doğrultusunda uygulanmaktadır:

. Kişide meydana gelen kemik kırıklığı, bozukluğu yahut kemik tümörü teşhisi

. İç organlarda yaralanma ve iç kanama olup olmadığının tespit dilmesi

. Tümör, enfeksiyon ya da kan pıhtısının bedendeki yerinin belirlenmesi

. Ameliyat, radyasyon ya da biyopsi tedavisinin planlanması

. Kemik direncinin tespiti

. Kanser aşamasının belirlenmesi gibi hastalıklar için tomogrofi çekimi yapılmaktadır.

Bilgisayarlı Tomogrofi Nedir?

Tıp alanındaki kavramların çoğu Latinceye dayanmaktadır. Bununla beraber birçoğu da Yunancadan gelmektedir. Yunancada kesim, kısım, dilim anlamını taşıyan kelime Tomos'tur. Graphein sözcüğü ise yazmak ve kaydetmek anlamına gelmektedir. Bu iki sözcüğün birleşiminden tomogrofi kavramı ortaya çıkmıştır.

Tomogrofinin ne olduğu yukarıda detaylı biçimde anlatılmaktadır. Bilgisayarlı tomogrofi ise şu anlama gelmektedir: Vücut içerisindeki bölgelerin ayrıntılı resim ve taramasını özel röntgen ışını ile oluşturan görüntüleme yöntemidir. Röntgen görüntüsünü farklı açılardan elde edebilmektedir. Dolayısıyla kemik, damar ve yumuşak dokulara ait kesit görüntüler alınabilmektedir.

Renkli Tomogrofi Nedir ve Nasıl Çekilir?

Günümüzde renkli ile ilaçlı tomogrofi aynı anlama gelmektedir. Renkli tomogrofide daha iyi görüntüleme yapmak adına vücuda ilaç enjekte edilmektedir. İlaçlı tomogrofi denilmesinin nedeni de budur.

Renkli tomogrofide özel bir bilgisayar tetkiki kullanılmaktadır. Kullanılan bu teknolojiyle tanısal amaç taşıyan pek çok işlem halledilebilmektedir. İlaçlı tomogrofinin çekim süreci de şöyle olmaktadır: Yumuşak dokuların daha net ve detaylı biçimde görüntüsünü almak için ilaçlı tomogrofiye başvurulmaktadır.

İlaçlı tomogrofide enjekte edilen ilaçlarda iyot ve baryum bulunmaktadır. Bu maddelerden dolayı hasta kişi sıcak hissiyata kapılabilir yahut ağızda metal tat hissedebilir. Dolayısıyla hasta, bir süre gözlem altında tutulabilmektedir.

Hastanın aldığı ilacın ağızdan veya damardan atılması beklenmektedir. Elbette tıp alanındaki uygulamaların yan etkileri de bulunmaktadır. Özellikle renkli tomogrofide bu durum gözlemlenebilmektedir. Nedeni de vücuda enjekte edilen ilaç sayılmaktadır.

İlaçlar bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilmektedir. Renkli tomogrofide verilen ilaç, deniz ürünlerine ve iyot kontrastına alerjisi olanlarda yan etki yaratabilmektedir. Bu etkilere nadir şekilde rastlanmaktadır.

Nadir görülen yan etkiler döküntü, kaşıntı, mide bulantısı, nefes darlığı, kızarıklık şeklindedir. Bunlara ek olarak boğazda şişlik ve böbrek problemi yaşanabilmektedir. Yaşanma ihtimali olan bu etkileri önlemek adına doktor gözleminde kalmak önemlidir.