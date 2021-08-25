Tomografide Alınan Radyasyon Vücuttan Kaç Günde Atılır? Radyasyon Vücuttan Nasıl Gider?

Tomografi teknolojinin de gelişmesi ile birlikte vücutta pek çok veriyi ortaya koyan çok önemli bir radyolojik görüntülemedir. Tomografi olan bir hastanın vücudunda radyasyon kalır. Bu radyasyonun vücuttan atılması gerekir.

Tomografide Alınan Radyasyon Vücuttan Kaç Günde Atılır?

Tam olarak vücuttan tomografi ile alınmış radyoaktif maddeler normal koşullarda 12 ya da 13 günde tamamen vücuttan uzaklaştırılır.

Radyasyon Vücuttan Nasıl Gider?

Radyasyonu vücuttan atmak için tükettiğimiz yiyecekler çok dikkat etmeliyiz. Özellikle sarımsak radyasyonu vücuttan atmak için ilk tercih edilen yiyeceklerden olmalıdır. Antibiyotik etkisi ile birlikte vücuda tomografiden kaynaklı olan girmiş radyasyonların atılmasını sağlar. Bunun için sabahları aç karnına bol bol sarımsak tüketilmesi doktorlar tarafından da önerilmektedir. Bu şekilde vücuttan radyasyonu daha hızlı bir şekilde atabilirsiniz. Vücuttan radyasyonu atmak için tercih etmeniz gereken bir diğer yiyecek ise böğürtlendir. Böğürtlen de yine doğal bir antioksidan görevi görür.

Tomografiden kaynaklı olan radyasyonları vücuttan uzaklaştırmak için bu yiyecekleri tüketmek son derecede önemlidir.