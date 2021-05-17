Tom Sawyer kitabını kim yazmıştır? Tom Sawyer kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Tom Sawyer kitabı ilk olarak 1876 yılında yayınlanmıştır. O yıldan itibaren en çok okunan kitaplar arasında yerini almayı başarmıştır. Bu roman kitabı toplamda 8 kere uyarlanmıştır. Aynı zamanda Türkçe başta olmak üzere pek çok dile çevrilmiştir. Tom Sawyer kitabı toplam 114 sayfadır.

Tom Sawyer Kitabı Konusu ve Anafikri

Tom Sawyer kitabında Tom adında bir karakter vardır. Oldukça küçük yaşlarda yapmış oldukları kahramanlıkları anlatır. Aynı zamanda bu küçük çocuğun zekası ile birlikte neler yapabileceğini anlatmakta olan bir kitaptır. Bu kitapta Tom Sawyer adlı çocuk teyzesi tarafından büyütülmüş ve yetiştirilmiştir. Tom Sawyer kitabının ana fikri ise zekilik yaş ve beden tanımamaktadır. Hiç ummadığınız çocuklar bile zekaları ile yapabilecekleri ile herkesi şaşırtabilirler.

Tom Sawyer Kitabını Kim Yazmıştır?

Tom Sawyer kitabını Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan Mark Twain adlı yazar yazmıştır.

Tom Sawyer Özet

Tom Sawyer Rusya'nın Petersburg şehrinde yaşamaktadır. Burada Polly adlı teyzesi ve üvey kardeşi ile birlikte yaşamını sürdürür. Aynı zamanda onunla birlikte teyzesinin kızı olan Mary'de vardır. Tom Sawyer kasabada en ünlü çocuklardan bir tanesidir. Yaramazlığı ve haylazlığı ile kasabanın en ünlü çocuklarından olmuştur. Teyzesi olan Polly'de onu ne kadar çok sevse de bu yaramazlıklarından hiç hoşnut değildir. Sürekli olarak Tom Sawyer'e kızar.

Tom Sawyer bir gün okulda iken derste yine yapmış olduğu yaramazlık ve haylazlık ile birlikte Becky adlı kişi ile tanışmıştır. Becky ile iyi bir ikili olan Tom Sawyer bundan sonra onun yanına oturarak okul hayatını sürdürmüştür. Becky ise Tom Sawyer'ı çok sevmiş ve ondan oldukça fazla etkilenmiştir. Okul hayatında birbirlerini gördükten sonra bundan sonra okul dışında da birlikte vakit geçirmeye karar verirler.

Tom ve Becky okuldan sonrada görüşüyor ve birbirlerine büyük sevgi besliyorlardı. Tom bir gün Becky'e evlenme teklifi etmiştir. Kendi aralarında ise yüzük takarak nişanlanmışlardır. Tom daha sonra Becky'e eski sevgilisi olan Amy ile olan anılarını anlatmıştır. Onunla da nişanlandığını söyleyince Becky bir anda sinirlenmiş ve Tom'u yanından kovmuş ve artık onunla bir daha görüşmek istemediğini söylemiştir.

Tom bu saatten sonra artık kendini yalnız bir adam olarak hissetmiştir. Kasabada bir gün gezerken kasabada da sevilmeyen çocuklardan olan Huck ile karşı karşıya gelir. Huck'un elinde bir ölü kedi cesedi vardır. Kediyi nasıl öldürdüğünü merak eder. Huck ve Tom birbirlerine bağlanır ve iyi birer arkadaş olurlar. Kediyi gömmek için yola koyulurlar.

Mezarlığa gittiklerinde ise orasının çok ürpertici olduğunu düşünürler. Mezarlıktan bir takım sesler geliyordur. Seslerin nereden geldiğini anlamaya çalışırlar. Ta ki o anda kasabadan birkaç kişi Tom ile Huck'u görür. Onların burada ne yaptığını anlamak için gözlemeye karar verirler.

Tom Sawyer Karakterleri​​​​​​​

- Tom Sawyer

- Becky Thatcher

- Polly

- Huckleberry Finn

- Joe Harper

- Sid Sawyer

- Doktor Robinson

- Dul Douglas

- Muff Potter

- Red Joe