Tolere etmek ne demek, ne anlama gelir? Tolere etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Gün içerisinde tolere etmek sözcüğü duyulabiliyor. Sık kullanılan tolere etmek kelimesinin TDK'da yer alan sözlük anlamı öğrenilmek istenen bir bilgidir. Tolere etmek, tahammül etmek anlamında tercih edilen bir kelimedir.

Tolere Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlam bakımından değerlendirilen tolere etmek kelimesinin kullanıldığı anlamlar oldukça merak ediliyor. Her kelime olduğu gibi tolere etmek kelimesi de, yaygın kullanılan bir kelimedir. Türkçe dilindeki önemli kelimelerden biri olması, bireylerin sözlüklerde araştırmasına neden oluyor. Tolere etmek eklimesinin sözlüklerde yer alan anlamlarından birisi de, hoşgörmektir.

Tolere Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Sözcük türlerinin TDK'da belirlenen doğru yazım biçimleri bulunuyor. TDK'ya göre belirlenen doğru yazılışlar araştırılarak öğrenilebiliyor. Tolere etmek sözcüğünün yazılışı hakkında TDK'ya bakarak bilgi sahibi olmak mümkündür. TDK'ya göre tolere etmek ayrı yazılıyor.

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TDK Sözlük Anlamı

Her bir sözcüğün anlamını paylaşan TDK, herkes tarafından takip ediliyor. TDK'da yer alan tolere etmek kelimesi hoş görmek ve tahammül etmek anlamındadır.