Toksikoloji nedir ve neyi inceler? Toksikoloji bilimi hakkında kısaca bilgiler

Toksikoloji diğer bir adı ile zehir bilimi olarak adlandırılır. Toksikoloji kimyasal maddeler ve biyolojik sistem arasındaki ilişki ve etkileşimleri inceler.

Toksikoloji Nedir Ve Neyi İnceler?

Toksikoloji diğer bir adı ile zehir bilimi genel olarak kimyasallar ve biyolojik sistem arasındaki olguları değerlendirir. Bunlar arasındaki zararlı sonuçları inceleyerek kimyasalların da zararsızlık limitleri belirlenir.

İnsanlar genel olarak kimyasal maddeler ile temas halinde olurlar. Bu kimyasallar yanlış kullanıldığında zararlı hale gelebilir. O nedenle günümüzde pek çok ölüm ve yaralanma kimyasal maddelerin dikkatsiz kullanılması sonucu ortaya çıkıyor. O nedenle kimyasal maddelerin de doğru şekillerde kullanılması gerekmektedir.

Toksikoloji Bilimi Hakkında Kısaca Bilgiler

Toksikoloji genel olarak üç alt dala ayrılmıştır. Sanayi toksikolojisi fabrikalar baz alınarak havadaki ve suların içindeki kimyasal maddeleri ve bunların zararlı etkilerini inceler. Ekonomi toksikolojisi ise ilaç, yiyecek, kozmetik, gübre gibi maddelerde bulunan kimyasalların incelenmesinde rol oynar. Bunun yanı sıra adli toksikoloji genel olarak ölüm ve ya ciddi yaralanmalar ile ilgili vakalardaki sonuçları irdeler. Çok fazla toksik ve ya çok toksik olan kimyevi maddelere zehir denilmektedir. Bu nedenle bu maddelerin uygun dozda kullanılması da son derece önem taşır.

Toksikoloji genellikle hayvanlar üzerinde deney yapar. Bu şekilde kimyevi maddelerin de toksisite dereceleri belirlenmeye çalışılır. Bu nedenle de pek çok hayvan kullanılabilir. Deneylerde kullanılan küçük hayvanlar genellikle fareler olur. Büyük hayvanlar ise maymun ve çiftlik hayvanlarıdır. Hayvanlar üzerinde deneyler yapıldıktan sonra bunun insanlar üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi sağlanır. Özellikle de kimyevi maddelerin insanların derisi üzerindeki etkileri de araştırılır. Bazı kimyasal maddeler hastalık ve ölümlere neden olmaktadır. Buna göre ölülerin kan, idrar ve kas parçaları adli toksikoloji bölümüne analiz için verilebilir. Aynı zamanda bu deneyler ile zararlı maddeler ve bunun miktarları tespit edilebilir.

Toksikoloji zehirlenmeleri inceleyen bir bilim dalıdır. Zehir bilimi olarak adlandırılan bu bilim dalında toksikoloji alanında çalışan kişilere de toksikolog denilmektedir. Toksikologlar genel olarak modern sistemler ile çalışırlar. Aynı zamanda kimyasal ve fiziksel maddelerin insanlar ve diğer canlılar üzerindeki etkileri incelenir. Seçtikleri branşa göre toksikologlar farklı görevler üstlenirler. Adli tıp çerçevesinde değerlendirilen zehirlenmelerde genel olarak adli toksikologlar incelemeler yaparlar. Bu şekilde analizler yapılarak vücut sıvıları ile vücut dokuları detaylı şekilde incelenir.

Ekolojik sistemin en önemli parçaları genel olarak bitki, hayvan, su, toprak ve havadır. Çevresel toksikologlar ise ekolojik sistemdeki bu unsurlara zarar veren kimyasal etkileşimleri detaylı olarak inceler. Klinik toksikologlar ise insanları zehirleyen kimyasal vakaları inceleyerek gerekli değerlendirmeleri yaparlar. Buna göre de tedavi formülleri belirlenerek bu konuda yeni tedavi yöntemleri oluşturulur. Aynı zamanda mesleki toksikologların da kendi meslek gruplarına göre çalışma alanları vardır. Bunlar genellikle iş yeri sağlığı, işçi güvenliği ve hijyen gibi konularda ortamdaki standartları iyileştirmeye çalışırlar. Veteriner toksikologlar ise hayvan zehirlenmelerini incelerler.

Toksikolog olmak için bazı detaylara çok dikkat edilmesi gerekir. Özellikle toksikologların tıp, acil tıp, biyoloji ve ya farmakoloji fakültelerinden mezun olmaları gerekir. Mezuniyetin ardından ise doktora eğitimi alınabilir. Bu doktora eğitimi sırasında adli toksikoloji ve ya farmasötik toksikoloji alanlarında eğitim görülebilir. Bu bölümlerden başarı ile mezun olan kişiler ALES sınavının ardından doktora mülakatına girebilirler. Burada da doktora eğitimi tamamlanır.