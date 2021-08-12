Tokluk Şekeri Kaç Olmalı? Tokluk Kan Şekerinin Ortalama Değeri Kaçtır?

Tokluk kan şekeri sağlıklı bir insanda belirli bir değer aralığında bulunmaktadır. Ancak bunun altında ya da üstünde bir rakam çıkması bazı sağlık sorunları ile karşı karşıya bırakabilir.

Tokluk Şekeri Kaç Olmalı?

Sağlıklı bir insanda tokluk kan şekeri ortalama, ‘80 - 140 mg/dl’ aralığında bulunmaktadır. Mutlaka bu diğer aradığında kalabilmesi için sağlıklı beslenme ve egzersiz büyük öneme sahiptir.

Tokluk Kan Şekerinin Ortalama Değeri Kaçtır?

Ortalama olarak ele alındığında tokluk kan şekeri 80 ila 140 mg/dl arasında olması gerekmektedir. Özellikle bunun üzerinde, yani 140 mg/dl üzerinde olduğu vakit hiperglisemi durumu ile karşı karşıya kalmak mümkün. O yüzden mutlaka bu konuya dikkat etmek ve gerektiği zamanlarda doktora başvurmak büyük öneme sahiptir. Tabii bunun dışında sağlıklı beslenme ve egzersiz önemli bir yer tutuyor.