Tokat'ın alan kodu kaçtır? Tokat telefon kodu hakkında bilgi

Türkiye’nin 81 ili için ayrı ayrı belirlenen alan kodu, telefonla aramalarda kullanılmaktadır. Bu kod, aranan telefon numarasından önce girilir. Şehirden şehre sabit hatlar üzerinden aramalarda bu kod kullanılır. Ülkeler arası aramalarda ülke kodundan sonra il kodu girilir.

Tokat'ın Alan Kodu Kaçtır?

Ülkeler arası aramada Türkiye’nin kodu 0090’dır. Daha sonra Tokat iline ait olan 0356 kodu eklenir. En son aranan kişinin telefon numarası girilir. Bu kural sabit aramalar için geçerlidir. Cep telefonunu yurt dışından ararken 0090 Türkiye kodu girilir ancak şehir kodu girilmez. Şehir kodları sadece sabit hatlar için geçerlidir. Cep telefonları için il alan kodu girilmemektedir. Cep telefonları internet üzerinden arama imkanı sunmaktadır ve bu işlemde alan kodu geçerli değildir.

İnternet üzerinden arama işlemlerinde ise arama işlemleri aracı programlar tarafından internet üzerinden yapılır. İnternet aramaları şebeke aramalarından tamamen farklıdır. Tokat alan kodu sadece cepten ve sabitten şebeke aramalarında geçerlidir. Tokat ili sınırlarında bulunan cep telefonları arama işlemlerinde sadece sabit hatlar için alan kodu girer. Cepten cebe aramalarda alan kodu yoktur ve her hangi bir il sınırlaması yoktur. Sadece cepten ülkeler arası aramalarda ülke kodu girilir daha sonra cep telefonu girilir.