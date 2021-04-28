Tokat plaka kodu kaçtır? Tokat ve ilçelerinin plaka harfleri

Her ilimiz gibi Tokat da bir trafik koduna sahiptir. İl ve ilçelerinde trafik siciline kayıtlı olan araba, kamyon, kamyonet, dolmuş, motosiklet gibi motorlu araçların plakalarında bu kod bulunur.

Tokat Plaka Kodu Kaçtır?

Tokat, ülkemizin eski illerinden biridir. 1962 Yılında yayınlanan bir yönetmelikle tüm illere isimlerinin alfabetik sıralamasına göre trafik kodları verilmiştir. O tarihte 67 il olması nedeniyle 67 rakamına kadar kodlar verilmiş ve en büyük rakam olan 67 Zonguldak iline denk gelmiştir. Tokat da eski illerimizden biri olması hasebiyle aynı tarihte 60 plaka kodunu almıştır.

1962 Yılından sonra il olma hakkı kazanan illere de il olma sıralarına göre plaka kodu verilmeye devam edilmiştir.

Trafikte görülen plakası 60 ile başlayan motorlu araçların Tokat İl Trafik Müdürlüğüne kayıtlı olduğundan emin olabiliriz. Tokat il sınırları içinde en çok görülen plaka kodu da 60'tır. İl içinde farklı rakamla başlayan bir motorlu araç görüldüğünde muhtemelen o araç misafir olarak Tokat'ta bulunmaktadır.

Tokat ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Trafik plakalarının başında bulunan iki rakam il kodunu gösterir. Bu kodu takip eden harfler de aracın hangi ilçeye ait olduğunu simgeler. Hangi harflerin Tokat'ın merkezinin ya da ilçelerinin simgesi olduğunu anlamak için şu bilgilerden faydalanılabilir:

Merkez plaka kodları: AC/AZ, BA/BZ, DA/DU harf kodları ve 001/999 harf aralıkları ile M harf kodu ve 1001/1200 harf aralığı

Niksar plaka kodları: EK/EP, FP/FT harf kodları ve 001/999 harf aralıkları ile M harf kodu ve 0601/0800 harf aralığı

Turhal plaka kodları: DV/DZ, ET/EU, EA/EU, FH/FN harf kodları ve 001/999 harf aralıkları

Zile plaka kodları: FA/FF harf kodu ve 001/999 harf aralığı ile M harf kodu ve 0201/0400 harf aralıkları

Erbaa plaka kodları: EB/EJ, FU/FZ, EV/EZ KA/KZ harf kodları ve 001/999 harf aralığı ile M harf kodu ve 0801/1000 harf aralıkları